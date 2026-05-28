Die Schaeffler-Aktie hat sich in den vergangenen zwölf Monaten mehr als verdoppelt und zählt damit zu den stärksten Werten unter den deutschen Autozulieferern. Selbst der deutliche Kurseinbruch im März infolge des Iran-Konflikts wurde inzwischen vollständig aufgeholt. Am Donnerstag notiert die Aktie aktuell leicht im Plus bei rund 11 €. Damit stellt sich für Anleger die Frage: Lohnt sich jetzt noch ein Einstieg? Transformation schreitet voran Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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