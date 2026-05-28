Die Hamburger Reederei Ernst Russ AG nutzt die Umbrüche im globalen Schifffahrtsmarkt für einen strategischen Umbau - und überrascht Anleger mit einer deutlich angehobenen Gewinnprognose. Während viele Marktteilnehmer weiterhin auf volatile Frachtraten und geopolitische Risiken blicken, positioniert sich Ernst Russ zunehmend als Cashflow-orientierter Infrastrukturwert mit langfristig abgesicherten Charterverträgen. Besonders spannend: Mit dem Einstieg in das Tankersegment schlägt das Unternehmen ein neues Kapitel auf. Einstieg ins Tankergeschäft verändert die Story Der wohl wichtigste Schritt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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