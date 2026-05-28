Beteiligungsgesellschaften haben traditionell einen eher schweren Stand bei den Investoren. Und wenn dann auch der Börsenwert unterhalb von 10 Mio. Euro - also im Microcapbereich - liegt, wird es nochmals komplizierter mit der Sichtbarkeit am Kapitalmarkt. Das gilt grundsätzlich auch für Wurmtal Beteiligungen - allerdings mit mindestens einer Einschränkung: Wer sich als Nebenwerteinvestor auf dividendenstarke Aktien fokussiert, dürfte die Gesellschaft zumindest schon einmal auf dem Radar gehabt haben. Immerhin hat das Unternehmen nach der Hauptversammlung am 19. September 2025 ihren gesamten Bilanzgewinn - also die aufgelaufenen Gewinne der vergangenen Jahre - ausgeschüttet. Heruntergerechnet entsprach das einer Dividende je Aktie von 0,75 Euro bzw. einer Dividendenrendite von damals fast 13 Prozent. Dass der Speicherstand nach einer solchen Transaktion in diesem Jahr weniger stark gefüllt ist, liegt auf der Hand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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