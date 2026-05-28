© Foto: picture alliance / Laci Perenyi | Laci PerenyiDie Schweizer Großbank glaubt zunehmend an BioNTechs Krebsstrategie. Der ASCO-Kongress könnte jetzt zum großen Kurstreiber werden.BioNTech bekommt kurz vor einer entscheidenden Woche für seine Krebsstrategie Rückenwind von der UBS. Die Schweizer Großbank hat die an der Nasdaq notierten ADRs der Aktie von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel deutlich von 117 auf 135 US-Dollar angehoben. Das entspricht einem Kurspotenzial von 45 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch. Aus Sicht der Analysten gewinnt die Onkologie-Pipeline des Unternehmens zunehmend an Substanz - mehrere klinische Meilensteine rücken näher. Im Mittelpunkt steht dabei der Wirkstoff Pumitamig, den BioNTech …Den vollständigen Artikel lesen
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