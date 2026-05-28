Allianz gehörte zuletzt zu den Werten, bei denen Verlässlichkeit wieder stärker gefragt war. Mit dem Call-Optionsschein FA6FWR auf die Allianz-Aktie ergab sich in unserem Depot ein Plus von 74,51 %. Die Grundlage dafür war eine Nachrichtenlage, die für einen Versicherer erstaunlich klar war: Allianz meldete zunächst für 2025 ein Rekordergebnis mit 17,4 Milliarden Euro operativem Gewinn, hob die Dividende an und kündigte ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 2,5 Milliarden Euro an. Wir positionieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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