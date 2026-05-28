BioNTech steht vor einer entscheidenden Phase. Während das Impfstoffgeschäft weiter an Bedeutung verliert, rückt die Krebsforschung immer stärker in den Mittelpunkt. Neue Studiendaten und eine überraschend optimistische Analystenstimme könnten der Aktie nun neuen Schwung verleihen.Onkologie rückt ins Zentrum Lange galt BioNTech vor allem als großer Gewinner der Corona-Pandemie. Inzwischen verändert sich das Bild deutlich. Das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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