Weiterer Ausbau der Führungsposition von IFF bei natürlichen Inhaltsstoffen für die Parfümerie.

LMR Naturals by IFF ein weltweit führender Anbieter von natürlichen Inhaltsstoffen für Parfümerie, Kosmetik und Aromen hat heute sein neues Versuchsfeld, die "Domaine des Naturels LMR", eingeweiht. Das Feld dient der Förderung der Forschung im Bereich natürlicher Inhaltsstoffe, der Bewahrung des landwirtschaftlichen Erbes von Grasse und der Ausweitung der Ausbildung im Bereich Naturstoffe. Die Einweihung, an der der Bürgermeister von Grasse, Jérôme Viaud, ein langjähriger Förderer der Parfümindustrie, teilnahm, unterstreicht das anhaltende Engagement von IFF und LMR für die Region.

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At Domaine des Naturels LMR, R&D experts research new natural species, variety breeding, cultivation methods and production techniques.

"Diese Einweihung spiegelt über zwei Jahrzehnte kontinuierlicher Investitionen in Grasse und in Naturstoffe wider", sagte Ana Paula Mendonça, Präsidentin von Scent bei IFF. "Mit der Domaine des Naturels LMR vereinen wir Innovation, Bewahrung und Wissensaustausch, um das nächste Kapitel der natürlichen Inhaltsstoffe zu gestalten gestützt auf fundiertes wissenschaftliches Fachwissen und ein wahrhaft globales Innovationsnetzwerk. Was am wichtigsten ist, ist das, was dies unseren Kunden eröffnet: mehr kreative Freiheit, unverwechselbarere Inhaltsstoffe und letztlich echte Differenzierung."

Nachhaltige Innovation im Bereich Naturstoffe vorantreiben

Das 1,8 Hektar große Versuchsfeld fungiert als integrierte Forschungs- und Entwicklungsplattform. In der Nähe des LMR-Hauptsitzes in Grasse und des dortigen Standorts für hochwertige Kreationen, L'Atelier du Parfumeur, gelegen, ermöglicht die Domaine des Naturels LMR einen nahtlosen Ansatz vom Samen bis zum Duft.

Sabrya Meflah, Präsidentin für Fine Fragrance bei Scent, IFF, sagte: "Die Domaine des Naturels LMR ist ein fantastischer kreativer Spielplatz für unsere Parfümeure, auf dem sie Inspiration finden und die Signaturen von morgen erfinden können, aufbauend auf unserem einzigartigen Innovationsökosystem in Grasse und weltweit."

Das 2025 von IFF erworbene Anwesen baut auf dem Erbe des wegweisenden Landwirts Constant Viale, seines ehemaligen Besitzers, auf. Domaine des Naturels LMR pflegt eine Sammlung endemischer Arten, darunter Rosen, Jasmin, Tuberose, Iris, Narzissen und Olivenbäume. Durch die Kombination traditioneller Anbaumethoden mit fortschrittlichen agronomischen Ansätzen schützt und entwickelt LMR das unverwechselbare Know-how von Grasse weiter. Terrassenanbau, ökologische Anbaumethoden und Initiativen zur Förderung der Biodiversität tragen dazu bei, sowohl die Landschaft als auch ihr ökologisches Gleichgewicht zu erhalten.

Das Versuchsfeld ermöglicht es den lokalen Teams, Pflanzenvarietäten zu erforschen, Anbautechniken zu verfeinern und biobasierte Inputs unter realen Bedingungen zu bewerten. Durch die Integration von Agronomie, Extraktion und Parfümerie unterstützt von einem multidisziplinären Team aus mehr als 10 Botanik-Experten verbessert LMR seine Fähigkeit, unverwechselbare natürliche Rohstoffe zu entwickeln, zu validieren und zu skalieren und unterstützt gleichzeitig widerstandsfähigere landwirtschaftliche Systeme. Mit einem ganzheitlichen Ansatz für Nachhaltigkeit umfasst das Feld eine diversifizierte Wasserversorgung, die Förderung von Bestäubern und die Schaffung von Lebensräumen für die lokale Tierwelt, was das langjährige Engagement von LMR für den Umweltschutz weiter stärkt.

Verantwortung und Bildung

Die Domaine des Naturels LMR dient zudem als immersives Umfeld, das der Vermittlung von Wissen über natürliche Inhaltsstoffe gewidmet ist und Kunden, Partnern und Parfümeuren einen direkten Einblick in die Realitäten der Beschaffung und des Anbaus natürlicher Rohstoffe bietet.

An diesem Standort wird nach und nach die LMR Naturals Academy entstehen, die mit Schulungsprogrammen und praktischen Erfahrungen das Fachwissen vertiefen und die Weitergabe dieses Spezialwissens sicherstellen soll.

"Durch die Verbindung von Innovation, Tradition und Bildung gestaltet LMR Naturals by IFF weiterhin die Zukunft der Naturstoffe", sagte Bertrand de Préville, Geschäftsführer von LMR Naturals by IFF. "Wir sind in Grasse verwurzelt, mit einem globalen Netzwerk verbunden und von einer langfristigen Vision angetrieben."

Seit der Übernahme von LMR Naturals im Jahr 2000 hat IFF kontinuierlich in Grasse investiert. Aufbauend auf der wegweisenden Vision der LMR-Gründerin Monique Rémy setzt dieses nachhaltige Engagement die Standards für natürliche Inhaltsstoffe durch die Verbindung von Wissenschaft, Landwirtschaft und der Kunst der Parfümerie weiter an. Es verankert Grasse zudem in einem globalen Forschungsnetzwerk, das sich über Brasilien, die Vereinigten Staaten, Asien und darüber hinaus erstreckt, sodass das am Domaine des Naturels LMR generierte Wissen auf die 14 Innovationsplattformen von IFF weltweit übertragen werden kann.

Über LMR Naturals by IFF

LMR Naturals wurde 1983 von Monique Rémy gegründet und im Jahr 2000 von IFF übernommen. Als markenrechtlich geschützte Sparte innerhalb von IFF widmet sich das Unternehmen der Entwicklung hochwertiger, innovativer und nachhaltig gewonnener natürlicher Inhaltsstoffe. LMR Naturals unterstützt Parfümeure weltweit mit einem breiten Portfolio an Naturstoffen für die Bereiche Luxusparfümerie, Kosmetik, Körperpflege und Haushaltspflege sowie Aromen für Geschmacksanwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.iff.com/scent/lmr-naturals/.

Willkommen bei IFF

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