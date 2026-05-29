Siemens Energy und DroneShield im Rampenlicht - startet HPQ Silicon jetzt voll durch?

Während Washington und Teheran nach Monaten des Iran-Krieges nach eigenen Angaben kurz vor einem Waffenstillstandsabkommen stehen, das die Straße von Hormus wieder öffnen soll, durch die ein Fünftel der weltweiten Energieflüsse transportiert wird, setzen Technologieführer und aufstrebende Unternehmen die Märkte in Bewegung. In einem Umfeld, das weiterhin von der globalen Energiewende sowie neuen geopolitischen Sicherheitsherausforderungen geprägt ist, und bei dem die Unsicherheit allgegenwärtig ist, bieten sich für aufmerksame Investoren gute Gelegenheiten und auch Chancen. Man muss diese nur erkennen und "beim Schopfe packen". Während manche Schwergewichte bereits historische Höchststände ins Visier nehmen, oder auch schon genommen haben, kämpfen andere mit teils abnormalen, heftigen Kursschwankungen und auch regulatorischem Gegenwind. Abseits des großen Scheinwerferlichts gibt es aber auch kleinere Unternehmen, die dennoch das Zeug haben, zukunftsweisende Industrien maßgeblich zu verändern. Und genau hier wird es für Anleger spannend: Diese herauszufiltern ist die Kunst! In diesem Bericht blicken wir auf drei hochinteressante Akteure. Wir beleuchten die beeindruckende Aufholjagd von Siemens Energy, analysieren die Achterbahnfahrt der DroneShield-Aktie und werfen zu guter letzt einen Blick auf HPQ Silicon, einen noch unentdeckten Wert, der aber gerade jetzt vor einem entscheidenden charttechnischen sowie fundamentalen Wendepunkt stehen könnte.

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