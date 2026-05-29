Nvidia macht bei der nächsten KI-Ausbaustufe ernst - und setzt zunehmend auf Licht statt Kupfer. In drei Monaten hat der Chipriese mindestens 6,5 Milliarden Dollar in Unternehmen investiert, die Photonik entwickeln. Die Technik überträgt Daten per Licht und gilt als effizientere Alternative zu elektrischen Signalen. Deren hoher Energiebedarf wird immer mehr zum Engpass für den KI-Boom. DER AKTIONÄR gibt einen Einblick, wo Nvidia investiert hat und wie Anleger jetzt handeln sollten.Den vollständigen Artikel lesen ...
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