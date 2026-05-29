Qben Infra AB: Interim Report January - March 2026

First Quarter 2026
- Nettoomsättningen i kvarvarande verksamhet uppgick till 169 MSEK (195).
- Kvartalets resultat, inklusive försäljningsintäkter från affärsområdet Rail, uppgick till 147 MSEK (-113).
- EBITA i kvarvarande verksamhet uppgick till -44 MSEK (-22) och EBITA-marginalen uppgick till -26,0%.
- Justerad EBITA i kvarvarande verksamhet uppgick till -29 MSEK (-15) och justerad EBITA-marginal uppgick till -16,9%.
- Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 51 MSEK (-85).
- Kvartalets resultat i kvarvarande verksamhet uppgick till -53 MSEK (-58).
- Resultatet per aktie i kvarvarande verksamhet blev 1,00 SEK (-1,05).
- Likvida medel vid periodens slut uppgick till 60 MSEK (183).
Väsentliga elser under perioden
- Den 27 januari meddelade Qben Infra att bolaget säkrat en lånefacilitet om 55 miljoner SEK från bolagets huvudägare Songa Investments AS.
- Den 28 januari meddelade Qben Infra att avyttringen av Qben Rail är slutförd.
- Den 4 februari löste Qben Infra in samtliga utestående obligationer i enlighet med gällande villkor.
- Vid extra bolagsstämma den 26 februari godkändes det låneavtal som Qben Infra ingått med Songa Investments AS avseende ett lån om 55 MSEK med en årlig ränta om 10 procent. Lånebeloppet och upplupen ränta förfaller till betalning den 27 juli 2026. Bolaget har rätt att välja återbetalning (i) kontant eller (ii) genom överlåtelse av säljarreversen som Kvalitetsprojekt 2.0 Holding AB utfärdat till Qben Construction AB som del av köpeskillingen vid förvärvet av Kvalitetsbygg R AB och Kvalitetsgruppen R Fastigheter AB med nominellt belopp om 140 miljoner SEK med förfallodag den 30 december 2027. Vid kontant återbetalning ska bolaget betala en avgift om 15 miljoner kronor till Songa.
- Den 3 mars tillträdde Patric Sjölund som tillförordnad CFO.
- Den 27 mars tillträdde Anders Granshagen som ny VD för Qben Infra.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
- Den 16 april meddelade Qben Infra att bolaget indirekt genom dotterbolag tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i norska entreprenören B45 Anlegg AS.
- Den 20 april ingick Qben Infra, indirekt genom sitt dotterbolag Inin Group, avtal om att avyttra sitt innehav i Nordic Inspekt Group till Framheim Capital Partners. Transaktionen värderar Nordic Inspekt Group till 150 MSEK på skuldfri basis, och Inin Group äger ca 62.86 procent av bolaget.
- Den 21 april signerade dotterbolaget B45 Anlegg AS ett kontrakt som bedöms vara värt totalt 215 MNOK för ett infrastrukturprojekt i Norge, med Vestland Fylkeskommune.
Anders Granshagen, CEO, Qben Infra AB
E-mail: anders.granshagen@qpower.no
Qben Infra invests in and develops companies that build, modernize and maintain critical energy infrastructure in the Nordic region. The company focuses on specialized segments with strong structural growth, significant public and private investment, and clear opportunities for consolidation. By combining organic growth with strategic acquisitions and synergies within the group, Qben contributes to strengthening and future-proofing the Nordic energy system
This information is information that Qben Infra is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, at 2026-05-29 08:51 CEST.