© Foto: Dall-ESnowflake springt um mehr als 36 Prozent nach den gestrigen Zahlen. Die Investmentbank HSBC hebt die Aktie auf Kaufen und der Amazon-Deal liefert neue KI-Fantasie. Doch nach der Rallye bleibt die Bewertung ambitioniert.Snowflake hat nach seiner stärksten Tagesrallye weiteren Rückenwind von HSBC erhalten. Die Bank stufte die Aktie von Halten auf Kaufen hoch und erhöhte das Kursziel von 176 auf 289 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von um die 20 Prozent. Die Aktie war zuvor um mehr als 36 Prozent gestiegen. Auslöser waren starke Quartalszahlen und ein Fünfjahresvertrag mit Amazon Web Services über Rechenleistung im Wert von sechs Milliarden US-Dollar. Damit sichert sich …Den vollständigen Artikel lesen
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