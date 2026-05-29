

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



29.05.2026 / 17:37 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: SWOCTEM GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Prof. Dr.-Ing. E.h. Vorname: Friedhelm Nachname(n): Loh Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Klöckner & Co SE

b) LEI

529900CQ31CN6GV5LL52

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000KC01000

b) Art des Geschäfts

Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der Worthington Steel GmbH durch die SWOCTEM GmbH gemäß den Angebotsbedingungen mit 41.428.687 Aktien der Klöckner & Co SE, wie im Rahmen der unwiderruflichen Annahmeverpflichtung vom 15. Januar 2026 zwischen der Worthington Steel GmbH und der SWOCTEM GmbH vereinbart. Gemäß Ziffer 12 der Angebotsunterlage vom 5. Februar 2026 steht das Angebot unter verschiedenen Angebotsbedingungen. Am 27. Mai 2026 ist die letzte Angebotsbedingung eingetreten, so dass das Angebot kurzfristig vollzogen wird.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 11,00 EUR 455.715.557,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 11,00 EUR 455.715.557,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

27.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





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