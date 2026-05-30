Der KI-Boom treibt die US-Börsen von einem Höchststand zum nächsten. Goldman Sachs, Morgan Stanley und die Deutsche Bank sehen den S&P 500 bis Jahresende bereits bei 8.000 Punkten. Doch die wirklich großen Gewinne entstehen nicht im Index - sondern bei den Aktien, die den nächsten Kursschub anführen. Genau hier setzt der neue Top-Tipp der Woche an.Das Unternehmen profitiert direkt vom Milliardenboom rund um Künstliche Intelligenz. Mit seiner hochspezialisierten Infrastruktur gehört der Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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