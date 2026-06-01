Der DAX hat sich am letzten Handelstag im Mai mit einem leichten Plus verabschiedet. Er ging bei 25.104,70 Punkten aus dem Handel. Im Gesamtmonat bedeutet dies einen Zugewinn von 3,3 Prozent. Der Start in den Juni dürfte ein paar Punkte im Plus erfolgen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montagmorgen bei 25.114 Zählern.Im Blickfeld bleiben weiterhin die Entwicklungen im Nahen Osten. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ordnete zuletzt an, die militärischen Einsätze im Libanon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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