Zug - Der Stromzählerhersteller Landis+Gyr will nach dem Verkauf des EMEA-Geschäfts profitabler werden und die Aktionäre mit stetig steigenden Dividenden belohnen. Das Unternehmen richtet sich neu auf die Segmente Connected Platforms und Grid Intelligence aus. Die neue Segmentstruktur soll das Wachstum und die Profitabilität weiter stärken, erklärte das Unternehmen am Montag im Vorfeld eines Investorentages, der später am Tag in New York stattfindet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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