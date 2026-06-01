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LAIQON stärkt gemeinsame Markennutzung, gründet neue luxemburgische SICAV und plant neuen Aktienfonds



01.06.2026 / 10:08 CET/CEST

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LAIQON stärkt gemeinsame Markennutzung, gründet neue luxemburgische SICAV und plant neuen Aktienfonds Publikumsfonds mit einheitlichem Markenauftritt LAIQON

Neue luxemburgische SICAV

Neue offensive globale Aktienstrategie Hamburg, 1. Juni 2026 Publikumsfonds mit einheitlichem Markenauftritt LAIQON Der Premium-Wealth-Spezialist LAIQON AG (LQAG, ISIN: DE000A12UP29) setzt die stringente Positionierung seiner Marke fort und führt die im Vertriebsfokus stehenden aktiven Publikumsfondsstrategien sowie einen Hedgefonds künftig unter dem Präfix "LAIQON". In der untenstehenden Tabelle sind die Fonds aufgeführt, die schrittweise ab dem 1. Juni 2026 auf das Präfix "LAIQON" umgestellt werden und damit das bislang verwendete Präfix "LF" ersetzen. Die Anlagestrategien der Fonds bleiben unverändert. Zur Namensumstellung der Fonds sagt Manuel Woelki, Head of Marketing & Digital Lead Management bei LAIQON: "Mit der einheitlichen Bezeichnung LAIQON bei unseren Publikumsfonds schaffen wir eine konsistente Markenarchitektur und stärken unsere Sichtbarkeit im Markt - bei unveränderten Anlagestrategien der Fonds." Die aktualisierten Fondsbezeichnungen und Dokumente werden beginnend ab dem 1. Juni 2026 auf der Webseite der LAIQON AG veröffentlicht: https://laiqon.com/privatanleger/investmentloesungen/asset-management/ Der LF - Green Dividend World wird künftig unter dem Namen Green Dividend World geführt. Zugleich wird der Fonds ab dem 1. Januar 2027 unter der Verantwortung des Fondsmanagers Axel Brosey eigenständig weitergeführt. Die bewährte Anlagestrategie mit Fokus auf global ausgewählte, nachhaltige und dividendenstarke Unternehmen bleibt erhalten. Neue luxemburgische SICAV Die im Zuge der MainFirst-Transaktion hinzugekommenen Publikumsfonds sollen künftig in eine neue SICAV überführt werden. Die Gründung der SICAV mit dem geplanten Namen LAIQON SICAV und die Migration der vier bisherigen MainFirst-Publikumsfonds sind voraussichtlich zum Juli 2026 vorgesehen. Die Gründung der neuen SICAV-Struktur sowie die Umsetzung der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen. Für LAIQON bedeutet dies ein weiterer Schritt der Internationalisierung. Die neue SICAV-Struktur ist darauf ausgerichtet, Synergien in den Bereichen Verwaltung, Betrieb, Kostenmanagement und Vertrieb zu realisieren. Im Zuge dessen ist geplant, auch die Fonds künftig ebenfalls unter dem Präfix "LAIQON" zu führen, der das bislang verwendete Präfix "MainFirst" ersetzt. Auch hier bleiben die Anlagestrategien der Fonds von der Namensänderung unberührt. Für Anleger haben die Änderungen keinerlei Auswirkungen, die ISINs bleiben unverändert. Neue offensive globale Aktienstrategie Im Juli 2026 ist zudem die Auflage eines weiteren, neuen Teilfonds der SICAV vorgesehen. Die Strategie des geplanten neuen Teilfonds soll die vier bestehenden Strategien des Global Growth Equity-Teams ergänzen. Es ist beabsichtigt, weltweit in schnell wachsende Unternehmen mit einem organischen Umsatzwachstum von rund 30 % p. a. zu investieren. Der Schwerpunkt soll auf Zukunftstechnologien wie Künstlicher Intelligenz, Raumfahrt und humanoider Robotik liegen. Lead Portfoliomanager wird Jan-Christoph Herbst. Dazu Jan-Christoph Herbst: "Mit unserer neuen Strategie erweitern wir unser etabliertes Portfolio um eine noch wachstumsstärkere Aktienstrategie mit klarem Fokus auf strukturelle Zukunftstrends, hohe Überzeugungen und langfristigen Wertpotenzial." Die aufsichtsrechtliche Genehmigung des neuen geplanten Teilfonds steht noch aus. Künftige Fondsbezeichnungen unter der Marke LAIQON Bisherige Fondsnamen Neue Fondsnamen LF - ASSETS Defensive Opportunities LAIQON - ASSETS Defensive Opportunities* LF - Sustainable Yield Opportunities LAIQON - Sustainable Yield Opportunities* LF - Dynamic Yield Opportunities LAIQON - Dynamic Yield Opportunities* LF - WHC Global Discovery LAIQON - WHC Global Discovery* LF - Global Multi Asset Sustainable LAIQON - Global Multi Asset Sustainable* LF - AI Defensive Multi Asset LAIQON - AI Defensive Multi Asset* LF - AI Impact Equity US LAIQON - AI Impact Equity US* LF - AI Impact Equity EU LAIQON - AI Impact Equity EU* LF - AI Dynamic Multi Asset LAIQON - AI Dynamic Multi Asset* LF - Active Value Selection LAIQON - Active Value Selection* LF - MFI Global Dynamic Protect LAIQON - MFI Global Dynamic Protect* LF - MFI Rendite Plus LAIQON - MFI Rendite Plus** MainFirst - Global Equities LAIQON - Global Equities** MainFirst - Global Equities Unconstrained LAIQON - Global Equities Unconstrained** MainFirst - Megatrends Asia LAIQON - Megatrends Asia** MainFirst - Absolute Return Multi Asset LAIQON - Absolute Return Multi Asset** Neuauflage: Offensive globale Aktienstrategie***

* Neuer Fondsname ab 01.06.2026; LAIQON Active Value Selection (Hedgefonds im Sinne des § 283 KAGB, nicht zur Zeichnung durch Privatanleger zugelassen)** Geplanter neuer Fondsname ab voraussichtlich Juli 2026, *** Geplanter neuer Fonds ab voraussichtlich Juli 2026. Über die LAIQON AG: Die LAIQON AG (LQAG) ist ein stark wachsender Premium Wealth Spezialist mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen. Die Gesellschaft betreut ein treuhänderisch verwaltetes Vermögen von rund 10,41 Mrd. EUR (Stand: 15.05.2026). Das 1995 gegründete bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet. Die LAIQON-Gruppe mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern über ihre Plattform ein breites Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen an. Dazu zählen beispielsweise aktiv- und KI-gemanagte Publikums-/Spezialfonds, standardisierte und auch ganzheitliche, individuelle Vermögensverwaltung, Wealth-Management-Kooperationen bis hin zu Consulting für strategische Asset Allocation. Die KI-Tochter LAIC mit dem selbst entwickelten LAIC ADVISOR zählt zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Wealth Management. Mit seinen Prozessen und im Datenmanagement setzt LAIQON auf modernste Plattform-Technologie. Die Digital Asset Plattform (DAP 4.0) ermöglicht der LAIQON-Gruppe sämtliche Dienstleistungen vom Asset- und Risikomanagement, über das Onboarding bis zum Kundenreporting vollständig digital abzubilden. LAIC kann damit beliebig auf höchste Volumina skalieren und stellt ihre Produkte und Services Dritten als White Label-Partner zur Verfügung. Mit seiner Strategie GROWTH 28 will sich die LAIQON AG als eines der führenden KI Mid Cap-Unternehmen im europäischen Wealth Management positionieren. MARKETING ANZEIGE Disclaimer und rechtliche Hinweise Die in dieser Presseinformation zur Verfügung gestellten Informationen dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken. Die in dieser Presseinformation vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassung der LAIQON Gruppe dar und können sich jederzeit ändern. Solche Meinungsänderungen müssen nicht publiziert werden. Die enthaltenen Informationen und Meinungen basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Den in dieser Presseinformation enthaltenen Angaben liegen historische Marktdaten sowie die Einschätzung der künftigen Marktentwicklung durch die LAIQON Gruppe zugrunde. Diese Markteinschätzungen sind auf der Basis von Analysen gewonnen worden, die mit der gebotenen Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt erstellt worden sind. Die in dieser Presseinformation enthaltenen Informationen beruhen auf Quellen, die die LAIQON Gruppe für zuverlässig hält, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen wurden. Die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse können erheblich von den Erwartungen abweichen. Die LAIQON Gruppe kann für ihre Richtigkeit und ihr Eintreten keine Gewähr und keine Haftung übernehmen. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Mit dieser Presseinformation wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen stellen keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung, keine Finanzanalyse oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Rahmen dieser Presseinformation auch Wertpapiere und Unternehmen aufgeführt sein können, in die von der LAIQON Gruppe gemanagte Investmentvermögen investiert haben und möglicherweise weiter investieren. Eine positive Kursentwicklung dieser Wertpapiere und Unternehmen wirkt sich ggf. auch positiv auf das jeweils investierte Investmentvermögen und damit den Leistungs- und Vergütungserfolg des Fondsmanagements aus. Zu einer solchen positiven Kursentwicklung könnte ggf. auch eine positive Darstellung dieser Wertpapiere und Unternehmen im Rahmen dieser Presseinformation beitragen. Investor Relations: LAIQON AG, Hendrik Duncker, An der Alster 42, 20099 Hamburg Vertrieb: LAIQON Solutions GmbH, An der Alster 42, 20099 Hamburg, www.laiqon.com Stand: Okt. 2025/ Dok.A1 Kontakt:

LAIQON AG

Hendrik Duncker

IR/PR

An der Alster 42

20099 Hamburg

Tel: +49-40-325678-145

Mail: ir@laiqon.com



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