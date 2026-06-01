Baden - Roland Leuenberger übernimmt heute das Amt des Verwaltungsratspräsidenten der Axpo Holding AG von Thomas Sieber. Nach 10 Jahren an der Spitze der Axpo Gruppe übergibt Thomas Sieber ein strategisch breit aufgestelltes Unternehmen in sehr guter Verfassung. Mit Roland Leuenberger führt ein erfahrener Kenner der Energiebranche Axpo in die Zukunft. Thomas Sieber hat Axpo erfolgreich durch herausfordernde Zeiten geführt. Die Axpo Gruppe ist heute ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab