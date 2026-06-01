Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Montagvormittag klar im Minus. Dabei belastet insbesondere die Schwäche der drei defensiven Schwergewichte, allen voran Novartis. Nach drei Wochen mit steigenden Kursen geht es damit zum zweiten Mal über die vergangenen vierzehn Handelstage nach unten. Von einem Stimmungsumschwung könne noch nicht die Rede sein, heisst es in Marktkreisen. Gestützt werde das Sentiment vor allem von den Hoffnungen auf eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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