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WKN: 904278 | ISIN: CH0012005267 | Ticker-Symbol: NOT
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Small- & Micro Cap Investment
23.06.2026 05:10 Uhr
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Warum diese Biotech-Aktie nach der Chip-Rallye spannend werden könnte

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In den vergangenen Monaten standen vor allem Chipaktien, Halbleiterausrüster und KI-nahe Technologiewerte im Mittelpunkt. Viele dieser Titel sind stark gelaufen. Genau in solchen Phasen beginnt an der Börse häufig die Suche nach dem nächsten Sektor, der noch nicht vollständig heißgelaufen ist. Biotechnologie könnte dafür wieder interessanter werden. Nach mehreren schwierigen Jahren sind viele Bewertungen niedriger, die Finanzierungslage bleibt angespannt, aber erste operative Fortschritte und neue wissenschaftliche Durchbrüche bringen wieder Bewegung in den Markt.

Sartorius zeigt, dass Biotech-Infrastruktur wieder gefragt ist

Ein Signal kommt aus dem Bereich der Zulieferer. JPMorgan hat Sartorius Stedim Biotech (ISIN: FR0013154002) zuletzt mit "Overweight" eingestuft und ein solides Quartal erwartet. Besonders Verbrauchsmaterialien und eine mögliche Rückkehr zum Wachstum bei Geräten stehen im Fokus. Das ist für den gesamten Sektor relevant, weil Laborausrüster oft früh anzeigen, ob Biotech- und Pharmaunternehmen wieder mehr investieren. Wenn die Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien, Produktionssystemen und Prozesslösungen anzieht, spricht das für eine allmähliche Normalisierung nach der langen Schwächephase.

Kapital entscheidet über die Gewinner

Gleichzeitig bleibt die Finanzierung der entscheidende Engpass. Deutschland ist wissenschaftlich stark, bringt hervorragende Forschung hervor und verfügt über viele gut ausgebildete Talente. Doch sobald Biotech-Unternehmen große Summen für klinische Studien, Zulassung und Produktion benötigen, wandert der Blick häufig in Richtung USA. Dort sind Kapitalmärkte tiefer, Venture-Capital-Fonds größer und institutionelle Investoren risikobereiter. Genau deshalb entsteht wirtschaftliche Wertschöpfung oft nicht dort, wo die wissenschaftliche Idee geboren wurde, sondern dort, wo sie finanziert und skaliert werden kann.

HMNC zeigt: Kapital kommt, aber selektiv

Dass deutsche Biotech-Firmen dennoch Kapital einsammeln können, zeigt aktuell HMNC Brain Health. Das Münchner Unternehmen erhielt in einer Series-B-Runde 50 Mio. US-Dollar. Hauptinvestor ist der Pharmakonzern Medice. Dass auch prominente Privatinvestoren wie Toni Kroos oder Matthias Schweighöfer beteiligt sind, zeigt zusätzlich, dass Biotech wieder stärker öffentliche Aufmerksamkeit erhält. Trotzdem bleibt der Punkt entscheidend: Solche Finanzierungsrunden sind in Deutschland noch immer eher Ausnahme als Regel. Für viele Therapieentwickler ist der Weg von guter Forschung zu globaler Kommerzialisierung weiterhin schwer.

Mesoblast steht bereits auf der anderen Seite der ersten Hürde

In genau diesem Umfeld wird Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) interessant. Das Unternehmen ist kein klassisches Frühphasen-Biotech mehr, das ausschließlich von einer entfernten klinischen Hoffnung lebt. Mit Ryoncil verfügt Mesoblast bereits über eine FDA-zugelassene Zelltherapie, die in den USA vermarktet wird. Im Märzquartal meldete das Unternehmen Nettoerlöse von 30,3 Mio. US-Dollar und einen deutlich verbesserten operativen Mittelabfluss von nur noch 4,1 Mio. US-Dollar. Die Ryoncil-Umsätze nähern sich seit der Markteinführung inzwischen der Marke von 100 Mio. US-Dollar. Genau diese kommerzielle Basis unterscheidet Mesoblast von vielen kleineren Biotech-Unternehmen.

Zelltherapie wird erwachsener

Der Markt für Zelltherapien verändert sich. Lange galt die Technologie als medizinisch spannend, aber schwer skalierbar. Hohe Herstellungskosten, komplexe Logistik und regulatorische Unsicherheit bremsten viele Programme aus. Inzwischen entsteht jedoch eine neue Phase. Unternehmen arbeiten an besseren Produktionsprozessen, Zulieferer investieren in effizientere Plattformen, und Regulierungsbehörden sammeln zunehmend Erfahrung mit neuartigen Zelltherapien. Für Mesoblast ist das wichtig, weil das Unternehmen auf mesenchymale Stromazellen setzt, die überschießende Entzündungsreaktionen regulieren und geschädigtes Gewebe bei Heilungsprozessen unterstützen sollen.

Ein anderer Ansatz als CAR-T

Viele Anleger verbinden Zelltherapie vor allem mit CAR-T-Behandlungen gegen Krebs. Mesoblast verfolgt jedoch einen anderen Ansatz. Die mesenchymalen Stromazellen des Unternehmens sollen nicht primär Krebszellen angreifen, sondern Entzündung, Immunreaktionen und Regeneration beeinflussen. Damit zielt Mesoblast auf große medizinische Märkte wie Graft-versus-Host-Erkrankung, chronische Rückenschmerzen, Herzinsuffizienz und entzündliche Erkrankungen. Gerade diese breitere therapeutische Ausrichtung könnte langfristig bedeutsam werden, wenn Zelltherapien über die Onkologie hinaus stärker akzeptiert werden.

Japanischer DNA-Durchbruch zeigt den wissenschaftlichen Rückenwind

Auch auf der Forschungsseite entstehen neue Impulse. Forschende der Nagoya University und der Gifu University haben eine Methode vorgestellt, mit der DNA-Fragmente mithilfe von Silbernanopartikeln präziser geschnitten und verbunden werden können. Die Effizienz der DNA-Assemblierung lag laut Veröffentlichung zwei- bis fünffach höher als bei herkömmlichen Verfahren. Solche Fortschritte betreffen Mesoblast nicht unmittelbar, zeigen aber, wie schnell sich die Werkzeuge der modernen Biotechnologie verbessern. Je leistungsfähiger Gen- und Zelltechnologien werden, desto größer wird das langfristige Potenzial des gesamten Sektors.

Big Pharma braucht neue Wachstumstreiber

Große Pharmaunternehmen stehen weiterhin unter Druck, neue Wachstumsquellen zu finden. Patentabläufe, Preisdruck und der Bedarf an innovativen Therapien zwingen Konzerne dazu, externe Innovationen einzukaufen oder mit spezialisierten Biotech-Unternehmen zusammenzuarbeiten. GSK (ISIN: GB00BN7SWP63) hat dies zuletzt mit der milliardenschweren Übernahme von Nuvalent gezeigt. Auch Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046), Novartis (ISIN: CH0012005267), Gilead Sciences (ISIN: US3755581036) und Bristol Myers Squibb (ISIN: US1101221083) investieren seit Jahren in Zelltherapie, Immunologie und Präzisionsmedizin. Für kleinere Anbieter mit validierten Plattformen kann dieses Umfeld langfristig strategischen Wert schaffen.

Nach der Schwächephase zählt operative Substanz

Der Biotech-Sektor ist nicht plötzlich risikolos geworden. Klinische Rückschläge, Kapitalbedarf und regulatorische Verzögerungen bleiben typische Risiken. Doch der Markt unterscheidet zunehmend stärker zwischen reinen Forschungsstories und Unternehmen mit operativer Substanz. Mesoblast gehört inzwischen zu den Unternehmen, die bereits kommerzielle Umsätze vorweisen können. Gleichzeitig besitzt die Pipeline mehrere mögliche Hebel. Besonders wichtig bleibt rexlemestrocel-L gegen chronische Rückenschmerzen, eine Indikation mit sehr großem Marktpotenzial. Sollte dieses Programm überzeugen, könnte sich die Wahrnehmung des Unternehmens deutlich verändern.

Fazit

Nach der starken Rallye bei Chip- und KI-Aktien könnte Biotechnologie wieder stärker in den Fokus rücken. Der Sektor ist anspruchsvoll, aber viele Bewertungen sind nach Jahren der Zurückhaltung deutlich realistischer geworden. Gleichzeitig zeigen Finanzierungsrunden wie bei HMNC Brain Health, positive Analystensignale bei Sartorius Stedim Biotech und neue wissenschaftliche Fortschritte, dass wieder Bewegung in die Branche kommt. Für Mesoblast ergibt sich daraus ein interessantes Umfeld. Das Unternehmen verbindet Zelltherapie-Fantasie mit einer bereits zugelassenen Therapie, steigenden Umsätzen und einer fortgeschrittenen Pipeline. Entscheidend wird nun sein, ob Mesoblast diese Basis in nachhaltiges Wachstum und weitere regulatorische Erfolge überführen kann.

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Quellen:

https://investorsmedia.mesoblast.com/
https://investorsmedia.mesoblast.com/static-files/223699d4-0d65-42f7-9530-f5fe7131a89a
https://www.boerse.de/nachrichten/JPMorgan-belaesst-Sartorius-Stedim-Biotech-auf-Overweight/38402161
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/biotech-pharmakonzern-medice-steigt-bei-hmnc-brain-health-ein/100234362.html
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-06/68817790-milliarden-fuer-forschung-milliarden-fuer-uebernahmen-warum-die-groessten-biotech-gewinner-oft-ausserhalb-deutschlands-entstehen-176.htm
https://www.gevestor.de/aktienmarkt-boerse/videoanalysen/biotech-aktien-im-fokus-kommt-jetzt-die-naechste-rallye-video.html
https://www.telepolis.de/article/Biotech-Durchbruch-Neue-Methode-ermoeglicht-praeziseres-DNA-Schneiden-11332653.html

Lassen Sie sich in den Verteiler für Mesoblast oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Mesoblast" oder "Nebenwerte".

Mesoblast Limited

Land: Australien / ISIN: AU000000MSB8

https://investorsmedia.mesoblast.com

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