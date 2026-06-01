© Foto: Gene J. Puskar - picture alliance / AP ImagesUber und Autobrains wollen in München Robotaxis auf die Straße bringen. Das Projekt soll autonome Mobilität erstmals in großem Maßstab ermöglichen.Uber treibt seine Robotaxi-Strategie in Europa voran, wie Reuters berichtet. Der Fahrdienstvermittler will gemeinsam mit dem israelischen KI-Unternehmen Autobrains in München ein Robotaxi-Programm starten. Unterstützt wird das Vorhaben vom US-Chiphersteller Nvidia. Die Umsetzung steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. Die Partner wollen Ubers Mobilitätsplattform mit der Fahrsoftware von Autobrains verbinden. Die Technologie läuft auf Nvidias Drive-Hyperion-Plattform, die für die Entwicklung und Skalierung autonomer Fahrsysteme …Den vollständigen Artikel lesen
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