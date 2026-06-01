Die angespannte Lage im Nahen Osten hat den deutschen Aktienmarkt zum Monatsauftakt belastet. Auslöser waren Berichte über ein mögliches Ende der indirekten Gespräche zwischen dem Iran und den USA nach israelischen Angriffen im Libanon. Gleichzeitig sorgten neue militärische Entwicklungen in der Region für zusätzliche Verunsicherung. Die Folge: steigende Ölpreise und neue Inflationssorgen.Der DAX verlor am Montag am Ende 0,4 Prozent auf 25.003 Punkte und hielt sich damit nur knapp über der psychologisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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