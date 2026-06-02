Wolfram besitzt einzigartige physikalische Eigenschaften, die es für moderne Rüstungsgüter und Hightech-Anwendungen unersetzlich machen. Seit Jahren dominiert die Volksrepublik China den Weltmarkt mit einem Anteil von fast vier Fünfteln des Angebots. Diese massive Abhängigkeit birgt enorme Gefahren für westliche Industrienationen, weshalb politische Entscheidungsträger dringend nach alternativen Bezugsquellen suchen. Infolgedessen hat sich das hitzebeständige Schwermetall den Status eines geopolitischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Finanzinvestor