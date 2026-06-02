Frische News aus Nevada: Startschuss gefallen: Dieser US-Wolfram-Explorer legt jetzt los!

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China kontrolliert 80% des Wolframs - dieser Nanocap-Explorer holt sich jetzt historische US-Minen

- ADVERTORIAL / WERBUNG - Im Auftrag von Vault Strategic Mining (WKN: A41WE4)

Liebe Leserinnen und Leser,

es ist soweit: Vault Strategic Mining (WKN: A41WE4, ISIN: CA92243U1075) hat sein erstes eigenes Explorationsteam auf das historische War Bond Tungsten Project in Nevada geschickt - und die Feldarbeiten laufen. Das Unternehmen hat gestern bestätigt, dass die Exploration offiziell gestartet ist. Für eine Nanocap-Aktie mit einer Börsenbewertung von rund 5 Mio. USD (Stand 30. Mai 2026) ist das eine bemerkenswerte operative Wegmarke - und potenziell der Auftakt einer Reihe weiterer Newsflows, die aufmerksame Anleger im Auge behalten sollten.

Doch bevor wir gemeinsam in die Details einsteigen - und erläutern, warum dieser Schritt für Vault Strategic Mining eine wichtige Wegmarke sein könnte - ist es sinnvoll, das Big Picture zu verstehen. Denn nur wer die geopolitische Großwetterlage und die angespannte Wolfram-Versorgungssituation der USA kennt, kann den Kontext dieser Entwicklung einordnen. Bitte lesen Sie also aufmerksam weiter.

- Advertorial/Werbung -

- Im Auftrag von Vault Strategic Mining WKN: A41WE4) -

Bitte beachten Sie unbedingt die Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende

Wir leben in einer neuen Welt

Seit dem 22. Februar 2022 - dem Start des Russland-Ukraine-Kriegs - ist die Welt nicht mehr die, die sie war. Die Epoche der Globalisierung, einer Welt mit weitreichendem Frieden und der historisch größten Wohlstandskreation rund um den Erdball, scheint vorbei. Die Welt, in der wir in den vergangenen drei Dekaden gelebt haben, existiert in dieser Form nicht mehr.

Die geopolitische Weltordnung hat sich grundlegend verändert.

Wir befinden uns aktuell in einer neuen historischen Phase - einer Konfrontation zwischen demokratischen, freiheitlich orientierten Ländern und einem neuen Ostblock, angeführt von China, Russland, Nordkorea und Iran. Die Zeichen des Wandels sind unübersehbar: Mehr Kriege. Mehr Terroranschläge. Mehr geopolitische Unsicherheit und Risiken.



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2026 hat diese neue geopolitische Weltordnung noch einmal auf ein neues Level gehoben. Von der teils NATO-skeptischen Außenpolitik von US-Präsident Trump bis zum Irankrieg: Erstmals seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs besteht die reale Möglichkeit, dass jahrzehntelange Bündnisse, die regionalen oder globalen Frieden sicherten, zerbrechen könnten.

Doch je dramatischer eine geopolitische Veränderung,

desto potenziell größere Chancen können sich für aufmerksame Anleger ergeben -

auch wenn diese stets mit erheblichen Risiken verbunden sind.

Historische Veränderungen können auch historische Investmentchancen eröffnen

Eine der weitreichendsten Veränderungen der neuen geopolitischen Weltordnung ist die Deglobalisierung - und in deren Gefolge das sogenannte Reshoring von Schlüsselindustrien zurück in die Heimatländer. Hinzu kommt der Aufbau eigener Rohstoffproduktionen in westlichen Ländern.

Denn der Westen kann sich nicht mehr ohne Weiteres auf die alten Lieferketten einer globalisierten Rohstoffversorgung verlassen. Das gilt vor allem für unverzichtbare "kritische Metalle" in den USA, wo seit 2025 verstärkt der Aufbau einer eigenen Rohstoffproduktion "made in America" forciert wird.

Das ist die Schnittstelle von neuer Weltpolitik und dem Rohstoff-Superzyklus, die aus unserer Sicht interessante Investmentmöglichkeiten eröffnen könnte. Eine der aktuell beachtenswertesten Chancen finden risikobereite Investoren bei Wolfram-Projekten in den USA. Deshalb sollten sich weitsichtige Anleger frühzeitig über die wenigen börsengelisteten Wolfram-Unternehmen mit Projekten IN DEN USA informieren - wie den noch unbekannten Wolfram-Explorer Vault Strategic Mining (WKN A41WE4, ISIN CA92243U1075).

Wolfram wird in zahlreichen Einsatzgebieten benötigt. Quelle: Eigene Erstellung mittels KI

Bevor wir genauer auf Vault Strategic eingehen, ist ein Blick auf den Rohstoff Wolfram (englisch: Tungsten) lohnend. Denn bei Wolfram existiert unter Börsianern ein gewisses Informationsdefizit, da der Rohstoff selbst nicht an der Börse gehandelt wird. Das kann aufmerksamen Anlegern die Möglichkeit eröffnen, sich frühzeitig zu informieren.

Wolfram gehört zu den wichtigsten strategischen Metallen der Welt. Obwohl es im Vergleich zu Kupfer oder Silber nur in relativ kleinen Mengen produziert wird, spielt es eine entscheidende Rolle in der Hochtechnologie und in der Industrie, insbesondere in der Rüstungsindustrie.

Denn die einzigartigen physikalischen Eigenschaften von Wolfram machen es in vielen Anwendungen nahezu unersetzlich, insbesondere unter extremen Bedingungen (z. B. extreme Hitze). Dazu zählen Sektoren wie der Energiesektor, die Raumfahrt und natürlich der vor einem starken Wachstum stehende Rüstungssektor.

Wolfram (Tungsten) ist DAS Schlüsselmetall in der Rüstungsindustrie. Quelle: Vault Strategic

Der bereits angelaufene wirtschaftliche Boom für die Rüstungsindustrie und den Rüstungsrohstoff Nummer 1, Wolfram, wäre für sich allein bereits ein interessanter Investmenthintergrund. Denn Investments in den Wolframsektor dürften künftig erhebliche Summen umfassen.

Doch es könnte noch interessantere Konstellationen geben -

mit potenziell hohem Gewinnpotenzial, allerdings auch entsprechend hohen Risiken,

innerhalb des wachsenden Wolfram- und Rüstungs-Marktes.

USA: Angespannte Versorgungslage beim Schlüsselrohstoff Wolfram

Denn die Versorgungssituation bei Wolfram ist in der neuen geopolitischen Welt für die USA, die Militärmacht Nummer 1, problematisch.

Die folgenden Informationen sind eine wichtige Grundlage, um die Investmentthese rund um Wolfram im laufenden Rohstoff-Superzyklus überhaupt einordnen zu können:

Die weltweite Wolfram-Produktion ist stark konzentriert. Das ist nicht ungewöhnlich im Rohstoffsektor. Entscheidend ist allerdings, WO die globale Wolfram-Produktion konzentriert ist: China dominiert den globalen Wolfram-Markt - mit einer praktisch monopolartigen Stellung.

China produziert allein rund 80-85% des weltweiten Wolfram-Angebots.

Und: China besitzt die größten bekannten Wolfram-Reserven weltweit.

Die Top 5 unter den Wolfram-Produzenten hinter China sind:

Nr. 2: Vietnam

Nr. 3: Russland

Nr. 4: Bolivien

Nr. 5: Ruanda

China und geopolitisch unsichere Länder dominieren den Wolfram-Markt

Die Top 5 der Wolfram-Produzenten weltweit sind allesamt Länder, auf die sich der Westen nur eingeschränkt verlassen kann. Das ist eine schwierige Ausgangslage bei einem so kritischen Rohstoff wie Wolfram, bei dem es um eine Frage der nationalen Sicherheit für die Staaten geht.

Globale Wolfram-/Tungsten-Produktion. Quelle: USGS Mineral Commodity Summaries 2024 / Vault Strategic

Ausgerechnet bei dem für die Rüstungsindustrie unverzichtbaren Schlüsselrohstoff Wolfram ist die Versorgungslage für die USA und den Westen also angespannt. Ein zentraler Fakt: Die Top 5 Wolfram-Produzenten machten in 2024/25 rund 92-94% der globalen Wolfram-Produktion aus.

Das ist eine der höchsten Produktionskonzentrationen im gesamten Rohstoffsektor - über alle Metalle und sogar höher als bei vielen Seltenen Erden.

Der entscheidende Hauptgrund, warum diese Konzentration für die USA und den Westen so problematisch wirkt: Sie liegt überwiegend in geopolitisch sensiblen Regionen. Es gibt zwar in den USA und Kanada sowie in Teilen Europas Wolfram-Vorkommen. Aber: Diese wurden praktisch seit Jahrzehnten nicht mehr systematisch exploriert, aufgebaut und genutzt.

Die starke Konzentration macht Wolfram aus geopolitischer Sicht für die USA und den Westen, aber auch für andere Regionen wie Südamerika oder den Mittleren Osten zu einem ultra-kritischen Rohstoff von hoher strategischer Bedeutung. Wolfram steht damit in seiner Bedeutung für Wirtschaft und Militär auf einem Niveau mit Seltenen Erden.

Wer den Rohstoffsektor an der Börse in 2025/26 verfolgt hat, weiß, was mit den Aktien von Seltenerd-Unternehmen passierte: Die Aktienkurse vieler Seltenerd-Firmen mit Projekten in den USA und in pro-westlichen Ländern haben deutlich zugelegt. Ob sich diese Entwicklung in vergleichbarer Form bei Wolfram-Werten wiederholt, ist allerdings nicht garantiert.

Neuer Ost-West-Konflikt und Irankrieg: Globaler Aufrüstungs-Megatrend

In den kommenden Jahren dürften globale Militärausgaben in einer Größenordnung erfolgen, die historisch in dieser Form selten zu beobachten war. Denn der Russland-Ukraine-Krieg und der Irankrieg haben einen tiefgreifenden Wandel in der Kriegsführung offenbart - einen Wandel, den manche Beobachter mit dem erstmaligen Einsatz von Panzern im Ersten Weltkrieg oder der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg vergleichen.

Die beiden Kriege zeigen, dass konventionelle militärische Faktoren wie Panzer, Infanterie oder Kriegsschiffe auf dem Schlachtfeld des 21. Jahrhunderts an Bedeutung verlieren. Die Technologie hat die moderne Kriegsführung verändert.

Raketen, Bomben-Drohnen oder Kamikazedrohnen - und in Zukunft womöglich auch Roboter - sind die Herzstücke der neuen Kriegsführung. Aktuelle Daten aus dem Ukrainekrieg deuten darauf hin, dass im März 2026 - einem der verlustreichsten Kriegsmonate für Russland - ein Großteil der russischen Verluste durch ukrainische Drohnen verursacht wurde.

Warum ist das wichtig?

Früher war eine hohe Bevölkerungszahl Voraussetzung für die Stellung als militärische Großmacht. Durch die Technologisierung des Krieges können heute auch Länder mit kleineren Bevölkerungen bedeutende Militärmächte werden - indem sie etwa große Drohnen-Verbände aufbauen, für deren Einsätze nur ein paar Hundert Drohnenpiloten nötig sind. Damit dürfte ein globaler Rüstungstrend anhalten, der die Wolfram-Nachfrage strukturell stützen könnte.

Wolfram: Schlüsselrohstoff der Rüstungsindustrie

Wolfram besitzt eine Reihe außergewöhnlicher Eigenschaften, die es von anderen Metallen abheben:

Extrem hoher Schmelzpunkt: Mit etwa 3.422 °C hat Wolfram den höchsten Schmelzpunkt aller Metalle.

Sehr hohe Dichte: Mit rund 19,3 g/cm³ ist es ähnlich dicht wie Gold - ideal für kinetische Energieanwendungen.

Hohe Härte und Festigkeit: Selbst bei hohen Temperaturen bleibt Wolfram stabil und formbeständig.

Korrosions- und Verschleißbeständigkeit: Es ist sehr widerstandsfähig gegenüber chemischen und mechanischen Belastungen.

Gute elektrische Leitfähigkeit bei hohen Temperaturen.

Aufgrund dieser Eigenschaften - vor allem wegen seiner hohen Dichte und Härte - ist Wolfram ein zentrales Schlüsselmaterial im militärischen Bereich. Wolfram ist für die Rüstungsindustrie nur schwer ersetzbar. Für die Wolfram-Nachfrage relevant: Dieser Rohstoff lässt sich in vielen Anwendungen nicht durch andere Rohstoffe substituieren.

In der Rüstungsindustrie wird Wolfram in folgenden Sektoren verwendet:

Munition mit besonders hoher Durchschlagskraft - etwa APFSDS-Geschosse, die die hohe Dichte zur kinetischen Energieübertragung nutzen.

Panzerbrechende Waffen - Wolframlegierungen für Waffensysteme gegen stark gepanzerte Ziele.

Hitzebeständige Komponenten - Wolframlegierungen in Raketen, Hyperschallwaffen und Triebwerken.

Schutzsysteme - Verwendung in Panzerungen und Schutzmaterialien.

Elektronik und Hochleistungssysteme - militärische Elektronik und Hochfrequenzsysteme.

Vault Strategic baut ein US-Wolfram-Portfolio auf - Fokus auf War Bond und Mirage-Mariposa

Damit kommen wir zu Vault Strategic Mining (WKN A41WE4, ISIN CA92243U1075) - einem noch wenig beachteten kanadischen Explorationsunternehmen mit Fokus auf Wolfram IN DEN USA. Anders als manche Junior-Explorer setzt Vault Strategic dabei nicht auf reine Grassroots-Suche, sondern auf historische Tungsten-Minen mit dokumentierter Vorgeschichte - also Areale, in denen bereits in der Vergangenheit Wolfram produziert oder umfassend untersucht wurde.

Im Zentrum der aktuellen Story stehen aus unserer Sicht zwei Projekte, die das Unternehmen in den vergangenen Wochen ins Rampenlicht gerückt hat:

War Bond Tungsten Project (Nevada, USA) - die historische War Bond Mine inkl. der Tactite- und Thursday-Workings sowie des Alex-Eske-Areals. Maiden Exploration Program startet laut Unternehmensangabe im Juni 2026.

(Nevada, USA) - die historische War Bond Mine inkl. der Tactite- und Thursday-Workings sowie des Alex-Eske-Areals. Maiden Exploration Program startet laut Unternehmensangabe im Juni 2026. Historical Mirage-Mariposa Tungsten Mine (Kalifornien, USA) - Teil des Gray Eagle Projects nahe Bishop, Kalifornien. Akquisition am 11. Mai 2026 bekannt gegeben ; am 15. Mai 2026 wurde Rangefront Mining Services für das erste Explorationsprogramm engagiert.

Hinzu kommt das bereits etablierte Mount Wheeler-Projekt mit historischer Machbarkeitsstudie und historischer Ressourcenschätzung. Mount Wheeler bildet den Hintergrund, vor dem die beiden neuen Tungsten-Akquisitionen einzuordnen sind - wir konzentrieren uns in diesem Werbeartikel jedoch bewusst auf die beiden brandaktuellen Projekte War Bond und Mirage-Mariposa, weil dort aktuell die konkreten operativen Schritte stattfinden sollen.

Erste Säule: Das War Bond Tungsten Project in Nevada

Mitten in einer Phase eskalierender geopolitischer Rohstoffkonflikte hat Vault Strategic Mining am 13. Mai 2026 den Erwerb des historischen War Bond Tungsten Projects in Nevada bekannt gegeben - inklusive der historischen War Bond-, Tactite- und Thursday-Tungsten-Minen sowie des Alex-Eske-Areals. Damit hat Vault Strategic seine strategische Präsenz in den USA in unseren Augen praktisch über Nacht ausgebaut.

Wichtig: Das War Bond Claim Package besteht aus 20 unpatented lode mining claims auf rund 400 Acres im Delaware Mining District im westlichen Nevada. Damit entsteht aus unserer Sicht Schritt für Schritt ein Portfolio aus historischen US-Wolframprojekten in politisch stabilen Tier-1-Jurisdiktionen - genau in einem Moment, in dem westliche Staaten verstärkt nach unabhängigen Wolframquellen suchen.

Karte der War Bond-, Tactite- und Thursday-Tungsten-Mines (Claim Map). Quelle: Vault Strategic / Unternehmensnews vom 13. Mai 2026

Historische US-Wolframminen treffen auf einen sehr festen Markt

Das Besondere: War Bond ist kein bloßes Frühphasen-Projekt, sondern ein historisch dokumentiertes Wolframgebiet mit mehreren ehemaligen Minen und nachgewiesener Skarn- bzw. Tactite-Mineralisierung.

Die historische War Bond Mine wird in den offiziellen MRDS-Datenbanken als ehemaliger Wolfram-Produzent geführt. Historische Dokumente beschreiben scheelitführende Skarn- und Tactite-Zonen nahe Granit-Kalkstein-Kontakten - ein klassisches geologisches Umfeld für hochinteressante Wolframvorkommen.

Besonders interessant: Historische Proben lieferten teils bemerkenswerte WO3-Gehalte. In alten Unterlagen des Nevada Bureau of Mines & Geology werden unter anderem ausgewählte Proben mit bis zu 14,40% WO3 erwähnt. Weitere historische Werte lagen bei 0,8%, 0,9% sowie 0,25-0,45% WO3 über mehrere Fuß Mächtigkeit.

Historische Aufzeichnungen belegen zudem eine begrenzte, aber dokumentierte Produktionshistorie: Die MRDS-Daten verzeichnen für die War Bond Mine eine Produktion im Zeitraum 1952 bis 1953 unter dem Betreiber Carson Tungsten Co. mit einer historisch beschriebenen Erzqualität von rund 0,3-0,45% WO3. Aus dem sogenannten Old Discovery East Pit wurde historischen Angaben zufolge ein 250-Tonnen-Testabbau mit einem Durchschnittsgehalt von 0,3% WO3 entnommen. Auch hier gilt: Diese historischen Produktionsdaten stammen aus der Zeit vor dem NI-43-101-Standard und wurden nicht unabhängig verifiziert.

Wichtiger Hinweis: Diese historischen Werte stammen aus Quellen, die vor Einführung des modernen NI-43-101-Standards erhoben wurden. Sie sind als historisch einzustufen und entsprechen bislang noch nicht den Vorschriften gemäß 43-101, wurden vom Unternehmen nicht unabhängig verifiziert und sollten nicht als Beleg für aktuelle Ressourcen oder Reserven angesehen werden. Ob moderne Exploration die historischen Werte bestätigt, ist offen.

Warum diese Entwicklung jetzt relevant werden könnte

Während China seine Kontrolle über kritische Rohstoffe zunehmend als geopolitisches Druckmittel einsetzt und westliche Verteidigungs- sowie Hightechindustrien nach unabhängigeren Lieferketten suchen, baut Vault Strategic Mining mehrere strategische Wolframstandorte innerhalb Nordamerikas auf.

Nevada. Kalifornien. Historische Produzenten. Tier-1-Jurisdiktionen.

Damit zeichnet sich ein Szenario ab, das viele Investoren in dieser Form bislang kaum eingepreist haben dürften: Vault entwickelt sich möglicherweise nicht nur zu einem klassischen Explorer, sondern zu einem strategischen Konsolidierer historischer US-Wolframassets. Ob diese Strategie aufgeht, hängt natürlich von zahlreichen Faktoren ab - darunter regulatorische Genehmigungen, Explorationsergebnisse und Marktbedingungen.

Bei War Bond wurde eine Mineralisierung beobachtet, die wahrscheinlich mit Wolfram in Zusammenhang steht und Skarn- bzw. Tactite-Charakter aufweist. Quelle: Vault Strategic / Unternehmensnews vom 13. Mai 2026

NEUE NEWS: Vault startet jetzt das Maiden Exploration Programm auf War Bond

Und nun ist es soweit - die Exploration hat begonnen. Vault Strategic Mining hat am1. Juni bestätigt, dass ein Feldteam bereits deployed wurde und die Arbeiten auf dem War Bond Tungsten Project in Nevada laufen. Was das Unternehmen am 25. Mai 2026 noch als unmittelbar bevorstehend angekündigt hatte, ist jetzt operative Realität: Das Maiden Exploration Programm ist gestartet.

CEO Quinn Field-Dyte kommentiert in der aktuellen Pressemitteilung:

"Exploration work toward disciplined drill target generation is now underway at War Bond"

- die Feldarbeiten zur disziplinierten Generierung von Bohrzielen laufen.

Konkret umfasst das geplante Feldprogramm laut Unternehmensangaben unter anderem:

Detailliertes Mapping der Intrusiv-Karbonat-Kontaktzonen und der Skarn-Zonierung - inklusive Granat-, Epidot- und scheelitführender Zonen.

Verifizierung der historischen Zonen sowohl untertage als auch übertage - inklusive zugänglicher Stollen und alter Mine Dumps.

Channel Sampling über Tactite-Bereiche und angrenzende Strukturen - inklusive professioneller QA/QC-Prozeduren.

Mobile UV-Lichtuntersuchungen zur Beurteilung von Scheelit-Verteilung und Kontinuität.

Strukturgeologische Messungen zur Eingrenzung von Mineralisationskontrollen, Plunge und möglichen Ausläufern.

Entwicklung hochprioritärer Bohrziele - inklusive konkreter Koordinaten, geologischer Schnitte und konzeptioneller Bohransatzpunkte.

Vault Strategic geht damit aus unserer Sicht in die operative Umsetzung. Anstelle reiner Planungen folgen nun konkrete Feldarbeiten.

2026 LiDAR Survey am War Bond Historical Tungsten Mine - moderne hochauflösende Geländedaten als Grundlage für die zielgerichtete Bohrplanung. Quelle: Vault Strategic Mining Corp.

Vault-CEO Quinn Field-Dyte kommentiert die News in der zugehörigen Pressemitteilung:

War Bond stellt für Vault eine spannende Gelegenheit dar, moderne Explorationsmethoden auf einen historischen Tungsten-Distrikt in Nevada anzuwenden. Wir sind sehr motiviert, die Exploration über die War Bond-, Tactite- und Thursday-Areale zu starten. Nevada ist eine erstklassige Mining-Jurisdiktion mit langer Bergbaugeschichte, etablierter Infrastruktur und einem unterstützenden Explorationsumfeld. Unser unmittelbares Ziel ist die Verifikation und Konsolidierung historischer Informationen, die Durchführung von Feldarbeiten und die Entwicklung disziplinierter Bohrziele.

Und genau hier wird die Story für Investoren interessant: Das Maiden Exploration Program könnte den Beginn einer Reihe von potenziellen Newsflows darstellen - erste Feldergebnisse, erste moderne Proben, erste UV-basierte Scheelit-Karten, erste echte Bohrtargets. Bei einer Aktie mit einer Mini-Marktkapitalisierung von rund 5 Mio. USD (Stand 30. Mai 2026) könnten solche Meldungen für nennenswerte Bewegung sorgen - ob dies tatsächlich der Fall ist, lässt sich allerdings nicht vorhersagen.

Hinweis zur Übernahme: Der Vollzug der Akquisition des War Bond-Projekts bleibt vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (TSXV). Es gibt keine Garantie, dass diese Genehmigung erteilt wird.

Wichtig dabei: Vault ist nach eigenen Angaben für die Durchführung dieses Feldprogramms voll finanziert. Das bedeutet im Idealfall keine kurzfristige Kapitalerhöhung und kein direktes Verwässerungsrisiko aus diesem Programm. Für eine Nanocap-Aktie ist das ein erwähnenswerter Pluspunkt - wenn auch keine Garantie für die spätere Finanzierung weiterführender Schritte wie Bohrungen.

Zweite Säule: Das historische Mirage-Mariposa Tungsten Project in Kalifornien

Doch das ist nicht alles. Denn parallel zum War Bond-Newsflow hat Vault Strategic noch ein zweites historisches US-Wolfram-Projekt in sein Portfolio aufgenommen - das Historical Mirage-Mariposa Tungsten Mine als Teil des Gray Eagle Projects nahe Bishop, Kalifornien.

Am 11. Mai 2026 hat Vault Strategic den Abschluss eines Definitive Mineral Property Purchase Agreements zur Übernahme von 100% der Anteile am Historical Mirage-Mariposa Tungsten Mine innerhalb des Gray Eagle Projects bekannt gegeben. Auch hier gilt: Der Vollzug der Akquisition steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (TSXV) - eine Garantie für die Erteilung gibt es nicht.

Das Gray Eagle Project umfasst 33 zusammenhängende unpatented lode claims mit insgesamt rund 681,8 Acres und befindet sich etwa 10 Kilometer östlich von Bishop, Kalifornien, in den White Mountains. Das Projektgebiet weist laut Unternehmensangaben mehrere mineralisierte Prospects entlang eines Granit-Kalkstein-Kontakts auf - ein geologisches Umfeld, das mit Tungsten-Skarn-Mineralisierung und hydrothermalen Edelmetall-Aderntypen in Verbindung gebracht wird.

Lage der Historical Mirage-Mariposa Tungsten Mine innerhalb des Gray Eagle Projects, östlich von Bishop, Kalifornien. Quelle: Vault Strategic - Projektseite Mirage-Mariposa Tungsten Mine

Die Mirage-Mariposa Mine ist im Mineral Resource Data System (MRDS) des U.S. Geological Survey (USGS) als ehemalige Tungsten- und Silberproduktionsstätte in Inyo County, Kalifornien, erfasst. Tungsten wird im MRDS-Eintrag als Primärrohstoff geführt, Silber als Tertiärrohstoff.

Laut USGS-Eintrag beschreibt der Datensatz Replacement-Style- und disseminierte Mineralisierung, mit Kontaktmetasomatose als primärem Genesemodus. Berichtete Minerale und Materialien umfassen Scheelit, Granat, Epidot, Quarz und Argentit.

Wichtig: Der USGS-Eintrag beschreibt für die Mirage-Mariposa Mine historische Ressourcen in der Größenordnung von ca. 21.000 indicated tons und 34.400 inferred tons subeconomic resources, bei einem durchschnittlichen Gehalt von 0,15% WO3 (Tungsten-Trioxid).

Historische Ressource - wichtiger Hinweis: Diese historische Ressourcenschätzung stammt aus der Zeit vor Einführung des heutigen NI-43-101-Standards und wurde nicht nach diesen Standards erstellt. Die historischen Kategorien dürfen nicht direkt mit aktuellen NI-43-101-Ressourcenkategorien gleichgesetzt werden. Vault Strategic hat die historische Schätzung nicht unabhängig verifiziert und behandelt sie nicht als aktuelle Ressource oder Reserve. Bestätigungsbohrungen, modernes geologisches Mapping, QA/QC-Verfahren und NI-43-101-konforme Berichte wären erforderlich, um eine historische Schätzung als aktuelle Ressource klassifizieren zu können. Es gibt keine Garantie, dass Teile der historischen Schätzung bestätigt werden.

Auszug der Vault-Pressemitteilung zur Übernahme der Historical Mirage-Mariposa Tungsten Mine innerhalb des Gray Eagle Project. Quelle: Vault Strategic Mining Corp., Pressemitteilung vom 11. Mai 2026

Frische News: Rangefront engagiert - Maiden Exploration Program für Mirage-Mariposa läuft an

Am 15. Mai 2026 hat Vault Strategic den nächsten konkreten Schritt verkündet: Das Unternehmen hat Rangefront Mining Services - ein in Nevada ansässiges geologisches Beratungsunternehmen mit langjähriger Erfahrung im Great Basin - damit beauftragt, das erste eigene Explorationsprogramm auf der Historical Mirage-Mariposa Tungsten Mine durchzuführen.

Das initiale Feldprogramm zielt laut Unternehmen darauf ab, historische Minenareale erneut zu beproben, zugängliche historische Workings und Oberflächenexpositionen zu verifizieren, moderne geologische und Probenahmedaten zu sammeln und prioritäre Targets für künftige Bohrtests zu identifizieren. Ziel: das historische Minenumfeld unter modernen Standards neu zu bewerten und eine Grundlage zu schaffen, um die historische Wolfram-Ressource ggf. zu bestätigen und potenziell zu erweitern.

CEO Quinn Field-Dyte kommentiert die News in der zugehörigen Pressemitteilung:

Rangefronts Engagement markiert einen wichtigen Schritt für die Weiterentwicklung der historischen Mirage-Mariposa Tungsten Mine. Tungsten wird zunehmend als strategischer kritischer Rohstoff anerkannt, und Förderprogramme der US-Regierung mit dem Auftrag, heimische und alliierte Lieferketten kritischer Mineralien zu priorisieren, unterstreichen immer wieder die Bedeutung der Wiederbelebung historisch produktiver Bergbaudistrikte. Die dokumentierte historische Wolfram-Ressource von Mirage-Mariposa bietet eine sinnvolle Grundlage für eine erneute Evaluierung unter modernen Standards.

Der Untersuchungsumfang des Maiden Exploration Programs auf Mirage-Mariposa ist - wie bei War Bond - methodisch ambitioniert:

Detailliertes Mapping der Intrusiv-Karbonat-Kontaktzonen und der Skarn-Zonierung - inklusive Granat-, Epidot- und scheelitführender Zonen.

Untertage- und Oberflächen-Verifizierung historischer Zonen, einschließlich zugänglicher Workings und Mine Dumps.

Channel Sampling über Tactite und angrenzende Strukturen, mit QA/QC-Prozeduren.

Mobile UV-Lichtuntersuchungen zur Beurteilung von Scheelit-Verteilung und Kontinuität.

Strukturelle Messungen zur Eingrenzung von Mineralisationskontrollen, Plunge und möglichen Extensionen.

Entwicklung hochprioritärer Bohrziele - einschließlich Koordinaten, Schnitten und konzeptionellen Bohransatzpunkten.

Damit verfolgt Vault Strategic auf beiden historischen US-Tungsten-Projekten - War Bond und Mirage-Mariposa - einen weitgehend parallelen technischen Ansatz: moderne Datenaufnahme über historischen Minenarealen, mit dem Ziel, Bohrziele für spätere Programme zu generieren. Ob und wann diese Bohrprogramme tatsächlich folgen, hängt von den Ergebnissen, den Genehmigungen und der weiteren Finanzierung ab.

Wolfram + Tier-1-Jurisdiktionen - die strategische Klammer

Wolfram. USA. Nevada. Kalifornien. Tier-1-Jurisdiktionen.

Mit War Bond in Nevada und Mirage-Mariposa in Kalifornien hält Vault Strategic Mining gleich zwei historisch dokumentierte Wolfram-Projekte in den zwei wichtigsten US-Mining-Bundesstaaten. Beide Projekte besitzen historische Produktions- bzw. Mineralisierungshinweise; beide werden nun erstmals unter Vaults Regie mit modernen Methoden untersucht.

Nevada wurde vom Fraser Institute in seinem aktuellen jährlichen Mining Companies Survey (veröffentlicht am 26. Februar 2026) erneut als eine der weltweit attraktivsten Mining-Jurisdiktionen gerankt. Kalifornien gilt zwar als regulatorisch anspruchsvoller, bietet aber für Projekte mit systemrelevanten kritischen Metallen verkürzte Genehmigungsprozesse - nach Angaben des Unternehmens im Bereich von 4-5 Monaten.

Erhält Vault Strategic die nötigen Genehmigungen - was angesichts der angespannten Versorgungslage in den USA nicht unwahrscheinlich erscheint, allerdings keinesfalls garantiert ist - will das Management nach Erhalt der Explorationsgenehmigungen direkt zwei Anträge bei US-Behörden stellen, namentlich beim US-Verteidigungsministerium und der USGS:

Anträge auf Fördergelder zur Exploration und - im Erfolgsfall - zum späteren Aufbau einer Wolfram-Mine.

Auch hier gilt: Die Erteilung solcher Förderungen oder Status-Zuweisungen kann nicht vorhergesagt werden. Aber die strategische Positionierung ist aus unserer Sicht stimmig.

Strategische Mitgliedschaft: Beitritt zur Nevada Mining Association (NVMA)

Am 21. Mai 2026 ist Vault Strategic offiziell der Nevada Mining Association (NVMA) beigetreten - einer der einflussreichsten Bergbauvereinigungen Nordamerikas. Die NVMA gilt als bedeutendes Netzwerk für regulatorische Entwicklungen, Branchenkontakte und technisches Know-how innerhalb einer der wichtigsten Mining-Jurisdiktionen der Welt.

Gerade in einem Umfeld, in dem die USA ihre Versorgung mit kritischen Rohstoffen zunehmend als strategische Priorität behandeln, könnte diese Mitgliedschaft die Positionierung von Vault Strategic langfristig stärken.

Beitritt von Vault Strategic Mining zur Nevada Mining Association (NVMA). Quelle: Nevada Mining Association / Unternehmensnachricht vom 21. Mai 2026

Neue strategische Verstärkung gibt es beim Junior-Explorer ebenfalls. Kommt damit jetzt eventuell schon die nächste Eskalationsstufe der US-Wolfram-Story?

Während sich viele Anleger aktuell noch auf das erste geplante Explorationsprogramm bei Vault Strategic konzentrieren, liefert das Unternehmen bereits den nächsten strategischen Puzzlestein: Vault holt mit Ken Kuiper einen international erfahrenen Geospatial- und Explorationsexperten in das Senior Advisory Board. Besonders spannend: Kuiper war unter anderem für Unternehmen tätig, die später teils für hunderte Millionen Dollar übernommen wurden - darunter Corvus Gold, Northern Empire Resources oder West Timmins Mining.

Während sich viele Anleger aktuell noch auf das erste geplante Bohrprogramm bei Vault Strategic konzentrieren, liefert das Unternehmen jetzt den nächsten strategischen Puzzlestein: Vault holt mit Ken Kuiper einen international erfahrenen Geospatial- und Explorationsexperten in das Senior Advisory Board. Besonders spannend: Kuiper war unter anderem für Unternehmen tätig, die später teils für hunderte Millionen Dollar übernommen wurden - darunter Corvus Gold, Northern Empire Resources oder West Timmins Mining.

Noch interessanter dürfte für Anleger aber ein anderer Punkt sein: Über Kuipers Netzwerk und die Zusammenarbeit mit HMK Mining beabsichtigt Vault sich zukünftig offenbar gezielt strategische Partner und mögliche Earn-In-Kandidaten für Teile des historischen US-Minenportfolios zuzuwenden. Genau solche Entwicklungen sorgten in der Vergangenheit im Rohstoffsektor häufig dafür, dass kleine Explorer plötzlich deutlich stärker in den Fokus institutioneller Investoren geraten.

Source: Vault Strategic Mining

Besonders spannend dürfte für viele Anleger aber natürlich vor allem der Background von Ken Kuiper sein. Der neue Advisor war neben den eben genannten Firmen auch unter anderem im Umfeld von MAG Silver tätig - einem der bekanntesten Silber-Explorer Nordamerikas, der 2025 schließlich für rund 2,1 Milliarden US-Dollar von Pan American Silver übernommen wurde. Genau solche Erfolgsgeschichten sorgen im Rohstoffsektor immer wieder dafür, dass Investoren plötzlich deutlich genauer hinschauen.

Kuiper war zudem an mehreren weiteren Projekten beteiligt, die später ebenfalls übernommen wurden - darunter Corvus Gold, Northern Empire Resources oder West Timmins Mining. Für Anleger könnte das ein spannender Hinweis darauf sein, welche Art von Netzwerk und strategischer Erfahrung Vault Strategic hier gerade an Bord holt.

Ken Kuiper erklärte:

Ich freue mich sehr, dem Senior Advisory Board von Vault Strategics beizutreten und in dieser wichtigen Phase des Unternehmenswachstums mit dem Vault-Team zusammenzuarbeiten. Vault hat ein überzeugendes Portfolio an Ressourcen im Bereich kritischer Mineralien aufgebaut, darunter Wolfram- und Nickelvorkommen in Nordamerika - und das zu einer Zeit, in der sichere inländische und verbündete Lieferketten immer wichtiger werden. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung in den Bereichen Geodatenanalyse, Projektentwicklung, Luftvermessung und Strategie im Rohstoffsektor einzubringen, während das Unternehmen seine Explorationsinitiativen weiter evaluiert, priorisiert und vorantreibt.

Gleichzeitig dazu tritt Vault nun auch dem Critical Minerals Institute (CMI) bei - einer international bekannten Organisation rund um kritische Rohstoffe, Versorgungssicherheit und geopolitische Lieferketten. Mit diesem Schritt kommt das Unternehmen seinem Ziel vermutlich näher als nordamerikanischer Critical-Minerals-Player mit Fokus auf Wolfram und Nickel wahrgenommen zu werden.

?

Quelle:CMI

?Mögliche Kurstreiber für die kleine Nanocap-Aktie im 2. Halbjahr 2026

Bei einer Mini-Börsenbewertung von aktuell rund 5 Mio. USD (Stand 30. Mai 2026) könnten - und wir betonen das Wort "könnten" - einzelne Nachrichten für deutliche Bewegung sorgen. Wir betonen jedoch ausdrücklich: Es handelt sich um eine hochspekulative Nanocap-Aktie. Kursbewegungen können in beide Richtungen extrem ausfallen, und Totalverluste sind grundsätzlich nicht auszuschließen.

Mögliche Newsflows, die wir für das zweite Halbjahr 2026 sehen:

Der Start des Maiden Exploration Programs am 1. Juni 2026 auf dem War Bond Tungsten Project (Nevada).

Erste eigene moderne Probenergebnisse, UV-Scheelit-Mappings und Strukturdaten von War Bond.

Start und Fortschritt des Maiden Exploration Programs auf Mirage-Mariposa (Kalifornien) durch Rangefront Mining Services.

Erste moderne geologische Daten, Channel-Sampling-Ergebnisse und scheelitführende UV-Karten von Mirage-Mariposa.

Erste Bohrtarget-Definitionen aus den laufenden Feldprogrammen.

Erteilung von Explorationsgenehmigungen für War Bond, Mirage-Mariposa und/oder Mount Wheeler.

Anträge auf staatliche Förderprogramme (US-Verteidigungsministerium, USGS) - und potenziell positive Bescheide.

Erteilung des "Fast 40"-Status für ein oder mehrere Wolfram-Projekte.

Hier ist es von Bedeutung, dass interessierte Anleger den Börsenfaktor kennen: Vault Strategic besitzt aktuell eine winzige Börsenbewertung von rund 5 Mio. USD und gehört damit zur kleinsten Börsenkategorie der "Nanocap-Aktien". Das bedeutet hohe Volatilität und entsprechend hohe Risiken - aber theoretisch eben auch ein potenziell überproportionales Aufholpotenzial im Erfolgsfall.

Selbstverständlich sollte niemand sein gesamtes Vermögen oder einen Großteil davon in ultra-spekulative Investments stecken. Wer aber als risikobereiter Anleger einen kleinen, klar definierten Anteil seines Depots auf die historische Wolfram-Chance ausrichten möchte, sollte sich spekulative Werte wie Vault Strategic (WKN A41WE4, ISIN CA92243U1075) als Werbeartikel-Anregung genauer ansehen - auf eigene Verantwortung und mit eigenständiger Recherche.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie auch die Webseite von Vault Strategic Mining Corp. oder lesen Sie die Unternehmensunterlagen auf SEDAR+.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Dieser Werbeartikel wurde von Mitarbeitern der Orange Unicorn Ltd. am 2. Juni 2026 erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der Orange Unicorn LTD. bei der Bafin angezeigt.

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

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Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Autor und Vermittler halten Aktien des beworbenen Unternehmens Vault Strategic Mining und können diese Aktien jederzeit -auch innerhalb des Werbezeitraums- verkaufen.

Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

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Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

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