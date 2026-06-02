Die neuesten rechtlichen Schlagzeilen von Bayer in den USA fügen dem bereits litigation-belasteten Aktienbild frisches Rauschen hinzu, wobei die Herausforderung des Roundup-Vergleichs Unsicherheit hinsichtlich des entscheidenden De-Risking-Meilensteins aufwirft und die Klage bezüglich gentechnisch veränderter Maissamen das rechtliche Risiko im Bereich Crop Science erweitert. Während dies die Aktien kurzfristig volatil halten könnte, betrachten wir den Einfluss als sentimentgesteuert und nicht als schätzungsändernd. Wichtig ist, dass die operative Dynamik intakt bleibt, mit verbesserter Umsetzung in Crop Science und Pharma-Launch-Produkten, die helfen, den Rückgang im Legacy-Geschäft abzufedern. Da die Bewertung bereits einen erheblichen Litigation-Rabatt einpreist und nur begrenzte Anerkennung für die Verbesserung der Ertragsqualität und die noch bevorstehenden rechtlichen Meilensteine gewährt, bestätigen wir unser BUY-Rating und das Kursziel von 52,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/bayer-ag
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