Der Schweizer Stromproduzent Axpo expandiert in die Photovoltaik in Deutschland. Die ersten beiden PV-Parks wurden an das deutsche Stromnetz angeschlossen. Die Schweizer Axpo hat ihre ersten Photovoltaik-Kraftwerke in Deutschland in Betrieb genommen. Damit speist die Gesellschaft erstmals Solarstrom in das deutsche Stromnetz ein. Wie das Unternehmen mitteilte, sind seit Mai die Solarkraftwerke in Borgdorf-Seedorf (30 MWp) und Eisendorf (15 MWp) bei Kiel am Netz. Beide Anlagen sollen zusammen rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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