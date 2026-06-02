Das Angebot der UniCredit an Commerzbank-Aktionäre zum Tausch von Anteilen läuft noch rund zwei Wochen. Doch ihr Ziel könnten die Mailänder nun bereits erreicht haben. Die Commerzbank-Papiere reagieren darauf im heutigen Handel positiv.Das Wichtigste kurz und knapp• UniCredit hat laut Insidern die wichtige 30 Prozent-Schwelle bei der Commerzbank überschritten und vermeidet damit ein deutlich teureres Pflichtangebot für alle Aktionäre.• Die Commerzbank-Aktie reagierte positiv auf die Nachricht und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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