© Foto: 2026 JENOPTIK AG; Benjamin Jehne

Jenoptik hat eine Barriere durchbrochen, die über zwei Jahrzehnte standhielt. Der Kurs hat sich zuletzt mehr als verdoppelt, Rekordauftragseingänge, Analysten-Jubel, aber auch ein RSI, der laut "Achtung Gefahr" schreit. Wer solche Aktie kennt, weiß, dass Momentum-Storys lange weiterlaufen können, aber irgendwann dreht sich der Wind. Bei Jenoptik häufen sich gerade die Signale, die zumindest nachdenklich machen sollten. Nicht weil das Unternehmen schlecht dasteht, im Gegenteil, sondern weil der Markt im Rausch manchmal vergisst, dass Bäume nicht in den Himmel wachsen. Deutlich über 100 Prozent Kursgewinn in wenigen Monaten, ein neues Allzeithoch und prall gefüllte Auftragsbücher. Das klingt verlockend. Doch genau jetzt lohnt ein nüchterner, sachlicher Blick hinter die guten Zahlen.

Unternehmen im Aufwind

Jenoptik ist kein Newcomer im eigentlichen Sinne, aber gerade im richtigen Moment am richtigen Ort. Der Thüringer Technologiekonzern liefert optische und mikrooptische Komponenten für die Lithografiemaschinen von ASML, also direkt ins Herz der globalen Halbleiterproduktion. Wer an den Chipboom glaubt, muss, bzw. sollte somit auch Jenoptik kennen. Die Zahlen zum ersten Quartal 2026 haben gezeigt, was gemeint ist. Der Auftragseingang schoss um gut 74 Prozent auf knapp 357 Millionen Euro nach oben. Vor allem das Segment Halbleiter und Fertigungstechnik brummte. Allein dort stiegen die Bestellungen um rund 163 Millionen auf 180 Millionen Euro. Der Auftragsbestand kletterte auf 719 Millionen Euro. Das Unternehmen sitzt auf einem Polster, das für Monate Arbeit garantiert. Beim Gewinn sah es ähnlich stark aus. Das bereinigte EBITDA stieg um 22,5 Prozent auf 44,4 Millionen Euro. Die Marge verbesserte sich von 14,9 auf 18,4 Prozent. Unter dem Strich blieb ein Konzerngewinn von 16,8 Millionen Euro, fast doppelt so viel wie im Vorjahr. Lediglich beim Umsatz gab es ein leichtes Minus gegenüber dem Vorjahresquartal. Das Unternehmen begründet das mit dem Wegfall einmaliger Umzugskosten für das neue Werk in Dresden sowie einem optimierten Produktmix. Der Vorstand hält an seiner Jahresprognose fest: Ein leicht höherer Umsatz und eine EBITDA-Marge zwischen 19 und 21 Prozent.

Charttechnik

Der Chart erzählt eine Erfolgsgeschichte, denn seit Dezember 2025 befindet sich die Aktie in einem stabilen Aufwärtstrend. Ende Mai 2026 markierte der Kurs bei 46,44 Euro ein neues Allzeithoch. Bemerkenswert dabei ist, dass über 20 Jahre lang die Zone zwischen 35 und 40 Euro wie ein Deckel gewirkt hatte. Immer wieder prallte der Kurs dort ab. Dieser Widerstand ist jetzt Geschichte. Doch genau nach diesem Erfolgsfall mit dem Durchbruch, sollte auch jetzt wieder die Vorsicht beginnen, denn der RSI, der ein Maß für die relative Stärke einer Aktie ist, liegt bei rund 93 Punkten. Das ist extrem hoch. Maximal ist ein Wert von 100 möglich, aber in der Praxis kaum erzielbar. Werte über 70 gelten schon als überkauft, bei 93 ist von (starker) Überhitzung die Rede. Das bedeutet nicht automatisch einen Crash, aber eine Korrektur wäre gesund und aus charttechnischer Sicht fällig. Fällt die Aktie, bietet die Region um 35 Euro eine Unterstützung, denn dort verläuft der 50er SMA. Ein Rücksetzer dorthin würde den übergeordneten Aufwärtstrend nicht gefährden. Wer jetzt einsteigt, muss dieses Risiko einkalkulieren. Klar, die 50-Euro-Marke ist technisch nicht ausgeschlossen. Aber ob man die letzten Prozente unbedingt ausreizen muss, ist eine andere Frage.

Was tun?

Jenoptik ist fundamental stark aufgestellt. Die Nachfrage aus der Halbleiterbranche ist real, die Margen verbessern sich und die Auftragsbücher sind so voll wie selten. Analysten sehen das ähnlich: Sechs von sieben Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei knapp 40 Euro, damit sogar unterhalb des aktuellen Kurses. Das zeigt, wie weit die Aktie bereits voraus gelaufen ist. Fundamental betrachtet ist der Titel nicht mehr günstig. Das KGV liegt bei 36, die Bewertung spiegelt viel Vorschuss-Lorbeeren wider. Wer die Aktie bereits im Depot hat und früh dabei war, kann die Gewinne ruhig laufen lassen, aber mit engem Blick auf den Chart. Wer neu einsteigen will, könnte auf eine Korrektur in Richtung 35 Euro warten. Dort wäre das Chance-Risiko-Verhältnis deutlich attraktiver. Jenoptik bleibt eine interessante Langfriststory, nur eben nicht zu jedem Preis.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Finanznachrichten.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Finanznachrichten.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Finanznachrichten.de und/oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.