© Foto: Helmut Fricke/dpaUniCredit kommt bei der Commerzbank offenbar voran. Die Italiener sollen genug Zusagen für mehr als 30 Prozent haben.UniCredit kommt bei ihrem Vorstoß auf die Commerzbank offenbar voran. Nach Informationen von Bloomberg hat sich die italienische Bank genügend Zusagen gesichert, um ihren direkten Anteil an der Commerzbank auf mehr als 30 Prozent zu erhöhen. Der Anteil lag zuletzt bei 26,8 Prozent. Für UniCredit-Chef Andrea Orcel wäre das Überschreiten der 30 Prozent-Schwelle ein wichtiger Etappensieg. Er wirbt seit fast zwei Jahren um die Commerzbank und will UniCredit in Deutschland deutlich stärken. Das Angebot bewertet die Commerzbank mit rund 38,6 Milliarden Euro. UniCredit bietet 0,485 …Den vollständigen Artikel lesen
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