FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rio Tinto von 6900 auf 7400 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Liam Fitzpatrick verwies in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu einer Expertenrunde auf die akute Marktknappheit bei Aluminium./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 07:55 / CET

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