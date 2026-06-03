Allianz, Coca-Cola, Johnson & Johnson: Wenn es um Dividenden geht, greifen viele Anleger automatisch zu den Klassikern. Verständlich - schließlich stehen diese Namen für Stabilität, Historie und regelmäßige Ausschüttungen. Doch die Dividendenlieblinge sind längst von Millionen Anlegern entdeckt. Ganz im Gegensatz zu diesen drei Aktien.Während viele Anleger den bekannten Dividendenklassikern hinterherlaufen, entstehen die spannenderen Chancen oft in der zweiten und dritten Reihe. Genau dort warten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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