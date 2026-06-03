Der geplante SpaceX-Börsengang nimmt konkrete Formen an: Die Aktie soll zu 135 Dollar ausgegeben werden. Das Analysehaus Morningstar hält die angestrebte Bewertung jedoch für deutlich zu hoch. Am Donnerstag beginnt die institutionelle Roadshow für den SpaceX-Börsengang. In diesem Prozess werden üblicherweise nach den Gesprächen mit großen Investoren in den folgenden Wochen die finale Bewertung, die Emissionsmenge sowie der Ausgabepreis festgesetzt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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