Die Alzchem-Aktie befindet sich seit Anfang 2025 in einem beeindruckenden Aufwärtstrend. Mit einem Kurs von 206 € erreichte das Papier zuletzt sogar ein neues Allzeithoch. Am Mittwoch gibt die Aktie jedoch aktuell um rund -5% nach und notiert bei 187,80 €. Nach der starken Kursrally stellt sich nun die entscheidende Frage: Ist weiteres Potenzial vorhanden oder droht nach dem Höhenflug eine größere Korrektur? Tschechischer Rüstungskonzern baut Beteiligung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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