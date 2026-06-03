Vevey - Nach drei Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit übernimmt Nestlé die Firma Yfood vollständig von ihren Gründern. Yfood bietet trinkfertige, ausgewogene Mahlzeiten in 30 Ländern an. Das Unternehmen erzielte 2025 laut einer Mitteilung vom Mittwoch einen Umsatz von rund 150 Millionen Euro und verzeichnete damit ein zweistelliges Wachstum gegenüber dem Vorjahr. Yfood bereite nun die nächste Wachstumsphase vor und wolle die Expansion der Marke über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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