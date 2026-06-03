Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA03820A1093 Bullfrog Gold Corp. 03.06.2026 CA12022T1057 Bullfrog Gold Corp. 04.06.2026 Tausch 1:1
SE0007045414 SciBase Holding AB 03.06.2026 SE0029277631 SciBase Holding AB 04.06.2026 Tausch 100:1
US73933H1014 Power REIT 03.06.2026 US73933H3093 Power REIT 04.06.2026 Tausch 10:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA03820A1093 Bullfrog Gold Corp. 03.06.2026 CA12022T1057 Bullfrog Gold Corp. 04.06.2026 Tausch 1:1
SE0007045414 SciBase Holding AB 03.06.2026 SE0029277631 SciBase Holding AB 04.06.2026 Tausch 100:1
US73933H1014 Power REIT 03.06.2026 US73933H3093 Power REIT 04.06.2026 Tausch 10:1
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