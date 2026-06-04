The following instruments on XETRA do have their first trading 04.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 04.06.2026
Aktien
1 US53229X1019 Liftoff Mobile Inc.
2 KYG6S54B1005 160 Health International Ltd.
3 AU000000REG6 Regis Healthcare Ltd.
4 AU0000350118 Webjet Group Ltd.
5 US96467A8870 Whitecap Resources Inc. ADR
6 CA12022T1057 Bullfrog Gold Corp.
7 US73933H3093 Power REIT
8 SE0029277631 SciBase Holding AB
Anleihen/ETF
1 EU000A4EV1G4 European Investment Bank (EIB)
2 XS3392861913 Hammerson PLC
3 NO0013752634 Secop Group Holding GmbH
4 US382550BT77 The Goodyear Tire & Rubber Co.
5 AU3CB0335693 Transurban Queensland Finance Pty Ltd.
6 FR0014018XB6 BPCE SFH
7 FR0014018V39 Crédit Mutuel Arkéa
8 DE000A3827A0 Deutsche Pfandbriefbank AG
9 DE000DP9A8B8 DZ BANK AG
10 US694308LD76 Pacific Gas & Electric Company
11 US694308LC93 Pacific Gas & Electric Company
12 US694308LE59 Pacific Gas & Electric Company
13 ES0305079024 Grenergy Renovables S.A.
14 XS3348859094 Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.
15 XS3399007288 Abertis Infraestructuras S.A.
16 DE000A3H26B2 Baden-Württemberg, Land
17 XS3338624508 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.
18 XS3338590253 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.
19 IE000VDH1PG3 WisdomTree Space Economy UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 04.06.2026
Aktien
1 US53229X1019 Liftoff Mobile Inc.
2 KYG6S54B1005 160 Health International Ltd.
3 AU000000REG6 Regis Healthcare Ltd.
4 AU0000350118 Webjet Group Ltd.
5 US96467A8870 Whitecap Resources Inc. ADR
6 CA12022T1057 Bullfrog Gold Corp.
7 US73933H3093 Power REIT
8 SE0029277631 SciBase Holding AB
Anleihen/ETF
1 EU000A4EV1G4 European Investment Bank (EIB)
2 XS3392861913 Hammerson PLC
3 NO0013752634 Secop Group Holding GmbH
4 US382550BT77 The Goodyear Tire & Rubber Co.
5 AU3CB0335693 Transurban Queensland Finance Pty Ltd.
6 FR0014018XB6 BPCE SFH
7 FR0014018V39 Crédit Mutuel Arkéa
8 DE000A3827A0 Deutsche Pfandbriefbank AG
9 DE000DP9A8B8 DZ BANK AG
10 US694308LD76 Pacific Gas & Electric Company
11 US694308LC93 Pacific Gas & Electric Company
12 US694308LE59 Pacific Gas & Electric Company
13 ES0305079024 Grenergy Renovables S.A.
14 XS3348859094 Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.
15 XS3399007288 Abertis Infraestructuras S.A.
16 DE000A3H26B2 Baden-Württemberg, Land
17 XS3338624508 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.
18 XS3338590253 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.
19 IE000VDH1PG3 WisdomTree Space Economy UCITS ETF
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