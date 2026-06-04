The following instruments on XETRA do have their first trading 04.06.2026Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 04.06.2026Aktien1 US53229X1019 Liftoff Mobile Inc.2 KYG6S54B1005 160 Health International Ltd.3 AU000000REG6 Regis Healthcare Ltd.4 AU0000350118 Webjet Group Ltd.5 US96467A8870 Whitecap Resources Inc. ADR6 CA12022T1057 Bullfrog Gold Corp.7 US73933H3093 Power REIT8 SE0029277631 SciBase Holding ABAnleihen/ETF1 EU000A4EV1G4 European Investment Bank (EIB)2 XS3392861913 Hammerson PLC3 NO0013752634 Secop Group Holding GmbH4 US382550BT77 The Goodyear Tire & Rubber Co.5 AU3CB0335693 Transurban Queensland Finance Pty Ltd.6 FR0014018XB6 BPCE SFH7 FR0014018V39 Crédit Mutuel Arkéa8 DE000A3827A0 Deutsche Pfandbriefbank AG9 DE000DP9A8B8 DZ BANK AG10 US694308LD76 Pacific Gas & Electric Company11 US694308LC93 Pacific Gas & Electric Company12 US694308LE59 Pacific Gas & Electric Company13 ES0305079024 Grenergy Renovables S.A.14 XS3348859094 Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.15 XS3399007288 Abertis Infraestructuras S.A.16 DE000A3H26B2 Baden-Württemberg, Land17 XS3338624508 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.18 XS3338590253 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.19 IE000VDH1PG3 WisdomTree Space Economy UCITS ETF