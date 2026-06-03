Rheinmetall treibt den Umbau zum reinen Rüstungskonzern konsequent voran. Der Düsseldorfer Konzern hat den Verkauf des größten Teils seiner Automotive-Sparte an die Münchner Industrieholding Aequita vertraglich besiegelt. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal erwartet. Der Kaufpreis beläuft sich auf 350 Millionen Euro.• Rheinmetall verkauft den Großteil seiner Automotive-Sparte an Aequita.• Mit dem Deal treibt der Konzern den Umbau zum reinen Rüstungskonzern konsequent voran.• ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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