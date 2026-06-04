Hochtief kehrt in den DAX zurück: Der Baukonzern steigt wie erwartet in die erste Börsenliga auf. Dafür muss Porsche SE den Platz räumen und wird künftig im MDAX geführt. Die Änderungen gab die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am Mittwochabend im Rahmen der turnusmäßigen Indexüberprüfung bekannt.• Hochtief steigt in den DAX auf, Porsche SE muss den Leitindex verlassen und wechselt in den MDAX.• MDAX-Neuzugänge: Elmos Semiconductor, Siltronic und SUSS Microtec.• Indexänderungen gelten ab 22. Juni.Auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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