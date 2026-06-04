Winterthur - Der Kolbenkompressorenhersteller Burckhardt Compression hat in dem per Ende März abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 bei tieferem Umsatz deutlich weniger Aufträge erhalten. Allerdings stieg die Profitabilität leicht. Aufgrund der unsicheren Lage verschiebt das Management nun die Mittelfristziele. Der Bestellungseingang brach beim Winterthurer Industriekonzern im Berichtsjahr deutlich ein. So trafen noch Aufträge im Wert von 784,3 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab