Unterföhring (ots) -- Formel 1, MotoGP, IndyCar Series und WRC: insgesamt 17 Rennen der besten Motorsport-Serien der Welt im Juni und Juli- Monat der Entscheidungen im US-Sport im Juni: das komplette NHL Stanley Cup Final live und exklusiv, alle Spiele der NBA Finals am Folgetag re-live in voller Länge- Großes Tennis in Deutschland und Nordamerika: die Turniere in Stuttgart, Berlin und Bad Homburg sowie der Start der Hartplatz-Saison in Washington und Toronto/Montréal- Die besten Golfer der Welt bei den US Open in Juni und The Open im Juli- Von wegen Sommerpause: WM-Berichterstattung, "Transfer-Update" und der Testspielsommer auf Sky Sport NewsDie Saison im deutschen und europäischen Vereinsfußball geht zu Ende, der Sportsommer kommt. Wenn in den kommenden Wochen der Ball bei der Fußball-WM rollt, ruht die restliche Sportwelt nicht, im Gegenteil: Ob Motorsport, Höhepunkte im US-Sport, oder die Weltklasse-Turniere im Tennis und Golf: Sky Sport bietet im Juni und Juli unzählige Highlights live und größtenteils exklusiv.Hochbetrieb in der Formel 1, MotoGP am SachsenringMonaco, Spanien, Österreich, Großbritannien, Belgien, Ungarn: mit insgesamt sechs Grand-Prix-Wochenenden in den kommenden zwei Monaten ruhen die Motoren in der Formel 1 in dieser Zeit nur an zwei Wochenenden, ansonsten herrscht Hochbetrieb auf Europas Rennstrecken. Sky Sport überträgt alle Rennwochenenden live - jeweils vom ersten Freien Training am Freitag bis zur Analyse des Rennens am Sonntag. Hinzu kommen alle Rennen und Sessions der Formel 2 und Formel 3, die ebenfalls an allen sechs Wochenenden Vollgas geben.Auch auf zwei Rädern bleibt Sky Sport auf dem Gaspedal: In der MotoGP stehen in den Sommermonaten vier Renn-Wochenenden auf dem Programm. Nach den Rennen in Ungarn, Tschechien und den Niederlanden, die alle im Juni stattfinden, steigt im Juli das Motorsport-Highlight des Jahres auf deutschem Boden: Vom 10. bis 12. Juli wird der Grand Prix von Deutschland auf dem Sachsenring wieder rund 250.000 Motorsport-Verrückte an die Rennstrecke locken. An allen vier Wochenenden wird Sky Sport alles Sessions und Rennen der MotoGP, Moto2 und Moto3 live übertragen.Darüber hinaus berichtet Sky Sport im Juni und Juli von vier Rennen der IndyCar Series und drei Events der World Rally Championship live.Monat der Entscheidungen in der NHL und NBAIn der NBA und NHL ist der Juni der Monat der Entscheidungen. In den NBA Finals und dem NHL Stanley Cup Final ermitteln beide Ligen den Meister der Saison 2025/26. Sky Sport wird in den kommenden zwei Wochen alle Spiele des zwischen den Carolina Hurricanes und den Vegas Golden Knights in der NHL live und exklusiv übertragen. Basketball-Fans können alle Begegnungen zwischen den New York Knicks und den San Antonio Spurs immer am Folgetag ab 12:00 in voller Länge erleben.Tennis-Sommer in Deutschland und NordamerikaIm Juni herrscht insbesondere auf den Tenniscourts in Deutschland reges Treiben. Mit den Boss Open in Stuttgart auf der ATP Tour sowie den Berlin Tennis Open und den Bad Homburg Open auf der WTA Tour überträgt Sky Sport drei Turniere auf deutschem Boden live. Mit den DC Open in Washington und den ATP- und WTA-Turnieren in Montréal bzw. Toronto beginnt Ende Juli dann die Hardcourt-Saison in Vorbereitung auf die US Open, die Sky Sport ab Ende August wieder live übertragen wird.Weltklasse-Golf bei zwei MajorsAuch Golffans erwarten in den Sommermonaten zwei Highlights des Jahres. Im Juni überträgt Sky Sport die US Open der Frauen (4. bis 7. Juni) und Männer (18. bis 21. Juni), im Juli folgt dann mit The Open (16. bis 19. Juli) das vierte und letzte Major des Golfjahres bei den Männern.Sky Sport News - von wegen SommerpauseNeben den genannten Ereignissen und allem, was in der Welt des Sports darüber hinaus passiert, kommen auf Sky Sport News auch Bundesliga-Fans voll auf ihre Kosten. Neben der täglichen Berichterstattung rund um die Fußball-WM, stehen dort bereits im Juni und Juli die Transfers in der Bundesliga, 2. Bundesliga und im internationalen Fußball im Fokus. Auch wenn der "Deadline Day" erst am 1. September ansteht, ist das "Transfer Update" über ganzen Sommer hinweg immer dabei, wenn sich Spieler bei der FIFA WM 2026 ins Rampenlicht spielen und das Geschehen auf dem Transfermarkt langsam Fahrt aufnimmt.Darüber hinaus dürfen sich Fans auf Sky Sport News noch während der Bundesliga-Pause auf erste Live-Bilder ihres Vereins und der ersten Neuzugänge freuen: wie bereits in den vergangenen Jahren ruft der Sportnachrichtensender, den großen Testspielsommer aus, in dessen Rahmen zahlreiche Vorbereitungsspiele der Vereine der Bundesliga und 2. Bundesliga live übertragen werden.Den Sportsommer mit Sky Stream und WOW live erlebenAlle Live-Übertragungen auf Sky Sport sind mit Sky (sky.de) und WOW (wowtv.de) verfügbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des entsprechenden Pakets ("Sky Sport" und/oder "Sky Fußball-Bundesliga"). Mit WOW Live-Sport können Fans alle Sport-Übertragungen auf Sky Sport ganz flexibel live erleben.Pressekontakt:Thomas KuhnertSports PRTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6288071