DJ PTA-News: NWN Nebenwerte Nachrichten AG: TKMS - Erfolg mit U-Boten - TMKS meldet Rekord-Auftragsbestand und stellt weiteren deutlichen Anstieg in Aussicht

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

NWN Nebenwerte Nachrichten AG: TKMS - Erfolg mit U-Boten

TMKS meldet Rekord-Auftragsbestand und stellt weiteren deutlichen Anstieg in Aussicht

Frankfurt am Main, 04.06.2026 (pta000/04.06.2026/10:30 UTC+2)

Frankfurt/M., 04.06.2026 - Die TKMS AG & Co. KGaA hat im Bericht für das erste Halbjahr 2026 einen Auftragsbestand von EUR 20.6 Mrd. ausgewiesen. Im Interview mit dem Nebenwerte-Journal erklärt CFO Paul Glaser, dass die Aussichten auf weitere Großaufträge vielversprechend sind. Mit diesen könnte der Auftragsbestand nahezu verdoppelt werden.

Der aktuelle Auftragsbestand gibt dem Unternehmen eine Planungssicherheit beim Umsatz und Ergebnis von über neun Jahren. Die Profitabilität will TKMS kontinuierlich steigern. Das Ziel ist eine bereinigte EBIT-Marge von mindestens über 7 %. Dafür werden in den kommenden Jahren neuere Aufträge an Bedeutung gewinnen, die tendenziell deutlich höhere Margen beinhalten, erklärt Glaser. Zudem erwartet er weitere positive Entwicklungen durch eine höhere Ressourcenauslastung, operative Effizienzen sowie einen höheren Anteil des hochmargigen Elektronik-Geschäfts.

TKMS ist Europas einziger Systemanbieter für maritime Verteidigung, der die Bereiche Unter- und Überwasser sowie die dazugehörige Sensorik, Elektronik und Systemintegration abdeckt.

Hohe Auftragseingänge

Zwar sanken die Auftragseingänge im ersten Halbjahr um 39 % auf EUR 3.41 (5.6) Mrd. Jedoch gilt der Vorjahreswert aufgrund der Auftragserweiterung des deutsch-norwegischen U-Boot-Programms "U212CD" sowie der Beauftragung des prestigeträchtigen neuen Forschungseisbrechers "Polarstern 2" durch das Alfred-Wegener-Institut als außergewöhnlich gut. Die Auftragseingänge im H1 des Geschäftsjahres 2025/2026 bewertet TKMS daher trotz des Minus zum Vorjahr als hoch. Hinzu kommt: Die Book-to-Bill-Ratio, das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz, liegt solide über einem beachtlichen Wert von 3x.

Erst mit dem Q1-Bericht hat TKMS die Prognose aus dem Geschäftsbericht 2024/2025 angehoben. Das erwartete Umsatzwachstum wurde von -1 bis +2 % auf +2 bis +5 % angehoben. Mit dem H1-Bericht wurden der Werte bestätigt, ebenso wie die angekündigte Marke von 6 % beim bereinigten EBIT, die schon zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres bestand. Mittelfristig strebt TKMS ein kontinuierliches Umsatzwachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 10 % an, wobei eine zunehmende Wachstumsdynamik erwartet wird.

* * *

Der ausführliche Bericht über die TKMS AG & Co. KGaA mit dem Vorstandsinterview wird in der Juni-Ausgabe 2026 des Nebenwerte-Journal veröffentlicht: www.nebenwerte-journal.de. Der Abdruck ist unter Angabe der Quelle frei. Die Zahlen in Klammern geben die jeweiligen Vergleichswerte des Vorjahreszeitraums an.

Über Das Nebenwerte-Journal Das Nebenwerte-Journal richtet sich an eigenständig agierende Anleger. Jeder Artikel enthält zum Schluss ein Fazit mit einer Einschätzung, die positiv, negativ oder neutral ausfällt. Das Fazit gleicht einer grundlegenden Bewertung. Das Nebenwerte-Journal verzichtet bewusst auf die typischen Charakteristika eines Tipp-Dienstes, wie zum Beispiel konkrete Kauf- oder Verkaufsempfehlungen unter Angabe von Kurszielen. Kurzfristige Tradinggeschäfte auf der Grundlage von markttechnischen Faktoren werden deswegen nicht berücksichtigt, wobei charttechnische Faktoren bei der Beurteilung der Chance einer Aktie eine Rolle spielen können.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: NWN Nebenwerte Nachrichten AG Hausener Weg 29 60489 Frankfurt am Main Deutschland Ansprechpartner: Sascha Magsamen Tel.: 069 788 088 06-22 E-Mail: sascha.magsamen@nebenwerte-nachrichten.de Website: www.nebenwerte-journal.de ISIN(s): - (Sonstige) Börse(n): -

[ source: https://www.pressetext.com/news/1780561800658 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 04, 2026 04:30 ET (08:30 GMT)