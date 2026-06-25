Nachdem die TKMS-Aktie gestern rund +16% zulegen konnte, rückt der Rüstungskonzern wieder verstärkt in den Fokus. Auslöser war die Entscheidung von Verteidigungsminister Boris Pistorius, das milliardenschwere F126-Fregattenprojekt wegen massiver Kostensteigerungen und erheblicher Verzögerungen zu stoppen. Stattdessen plant die Bundesregierung nun die Beschaffung von acht Fregatten des Typs MEKO A-200 von TKMS, was die Hoffnungen auf einen milliardenschweren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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