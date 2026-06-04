Solaredge präsentiert erstmals in Europa seinen einphasigen Nexis-Wechselrichter für Hausdachanlagen. Er soll das Solar-Speicher-System für zu Hause deutlich vereinfachen. Komponentenproduzent Solaredge geht zur Intersolar 2026 erstmals in Europa mit seinem einphasigen Nexis Wechselrichter mit Batteriespeicherlösung für Hausdachanlagen an den Start. Wie das Unternehmen mitteilte, ist die Einführung in den kommenden Quartalen geplanten. Die modulare Solar-plus-Speicher-Plattform soll Privathaushalten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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