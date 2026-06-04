Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) stellt den GCJ21BD72A225KE02 vor, einen mehrschichtigen Keramikkondensator-Chip (MLCC) mit weicher Terminierung für Antriebsstrang- und Sicherheitssysteme in Fahrzeugen. Dieses weltweit erste MLCC-Produkt mit Soft-Termination-Chip erreicht die derzeit höchste Kapazität von 2,2 µF bei 100 VDC in der kleinsten Bauform 0805 (2,0 1,25 mm)*.

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[Murata Manufacturing Co., Ltd.] 2.2µF/100Vdc Soft-Termination Chip MLCC in 0805-inch Size for Automotive Applications

Angesichts der zunehmenden Elektrifizierung von Fahrzeugen und der immer ausgefeilteren Technologien im Bereich des autonomen Fahrens (AD) sowie der Fahrerassistenzsysteme (ADAS) stehen Ingenieure unter wachsendem Druck, immer mehr Funktionen unter immer engeren Platzverhältnissen auf den Platinen unterzubringen. Die zunehmende Verbreitung von Stromversorgungssystemen mit 48 V erfordert zudem Komponenten, die eine hohe Kapazität, hohe Spannungsfestigkeit und eine kompakte Bauweise miteinander verbinden. Gleichzeitig stellen mechanische Belastungen durch das Verbiegen der Platine, die durch Vibrationen und Temperaturwechsel während der Fahrt verursacht werden, nach wie vor ein Problem für die Zuverlässigkeit dar. Der GCJ21BD72A225KE02 bietet eine Lösung für all diese Herausforderungen.

Der auf Muratas firmeneigenem Keramikmaterialkonzept basierende MLCC-Chip mit weicher Terminierung, der sich durch eine feine Partikelgröße und eine gleichmäßige Zusammensetzung auszeichnet, erreicht in der Baugröße 0805 einen Wert von 2,2 µF bei 100 VDC eine Leistung, die bisher nur im größeren Format 1206 (3,2 1,6 mm) möglich war. Das Ergebnis ist eine Reduzierung der Einbaufläche auf der Platine um etwa 51 im Vergleich zu Muratas bisherigem 2,2-µF/100-VDC-Produkt sowie eine etwa 2,2-fache Erhöhung der Kapazität gegenüber dem bisherigen 0805-Zoll-Produkt für 100 VDC. Weiche Anschlüsse erhöhen die Zuverlässigkeit im Einsatz zusätzlich, indem sie die Biegebeanspruchung der Platine auffangen und Rissbildung nach der Montage verringern.

Der GCJ21BD72A225KE02 unterstützt einen Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +125 °C und erfüllt die EIA-Normen für die Temperaturcharakteristik X7T.

Murata wird sein Angebot an MLCCs in Automobilqualität weiter ausbauen und damit die Miniaturisierung, hohe Kapazität, hohe Nennspannung und Zuverlässigkeit bieten, die Fahrzeuge der nächsten Generation erfordern.

Weitere Informationen zum MLCC GCJ21BD72A225KE02 (2,2 µF/100 VDC) finden Sie auf der Produktseite.

Weitere Informationen zur Erweiterung des aktuellen MLCC-Sortiments von Murata für die Automobilindustrie finden Sie hier.

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Anmerkung: *Basierend auf Untersuchungen von Murata vom 3. Juni 2026.

Über Murata

Murata Manufacturing Co., Ltd. ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Design, Fertigung und Vertrieb keramikbasierter passiver elektronischer Bauteile und Lösungen, Kommunikationsmodule und Netzteile. Murata engagiert sich für die Entwicklung fortschrittlicher elektronischer Werkstoffe und modernster, multifunktionaler hochdichter Module. Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeitende und betreibt Fertigungsanlagen in der ganzen Welt.

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