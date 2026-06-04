Die schlechten Nachrichten für den Investitionsstandort Deutschland reißen nicht ab. Nun gesellt sich die pharmazeutische Industrie, bislang weitgehend abgeschirmt vom industriellen Niedergang, zu einer wachsenden Gruppe von Unternehmen, die ihr Kapital aus Deutschland abzuziehen erwägen. Zunächst trat der deutsche Traditionsbetrieb Boehringer Ingelheim an die Öffentlichkeit: Die Geschäftsleitung kündigte zu Wochenbeginn an, eine geplante Investition in D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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