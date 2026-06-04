Der Übernahmekampf um die Commerzbank geht in die nächste Runde. Die Commerzbank hat die Finanzaufsicht BaFin aufgefordert, die jüngsten Angaben von UniCredit zum Stand des Übernahmeangebots zu prüfen. Die Commerzbank wirft den Italienern vor, mit ihren Mitteilungen ein möglicherweise irreführendes Bild der tatsächlichen Aktionärsunterstützung zu vermitteln.Auslöser ist eine Meldung von UniCredit vom Dienstag. Darin erklärte die italienische Großbank, Investoren mit zusammen 7,58 Prozent des Commerzbank-Aktienkapitals ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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