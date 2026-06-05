Focus Graphite erhält staatliche Förderung zur Weiterentwicklung der Infrastrukturplanung für das Lac-Knife-Projekt

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Staatlich unterstützte Finanzierung soll die Entwicklungsreife eines der hochgradigsten Graphitprojekte Nordamerikas beschleunigen

Focus Graphite (ISIN: CA34416E8743) hat eine Bundesförderung von bis zu 1,38 Millionen CAD für die Weiterentwicklung der Infrastrukturplanung seines Flaggschiffprojekts Lac Knife in Québec erhalten. Die Maßnahme stellt einen weiteren Schritt im Rahmen der kanadischen Strategie dar, heimische Lieferketten für kritische Rohstoffe zu stärken und die Abhängigkeit von ausländischen Quellen bei Batteriematerialien zu reduzieren.

Die Förderung erfolgt über den "First and Last Mile Fund" (FLMF) von Natural Resources Canada. Die Mittel werden für Ingenieurarbeiten, Umweltstudien, Genehmigungsverfahren sowie die Einbindung lokaler Interessengruppen im Zusammenhang mit dem Ausbau der Straßen- und Energieinfrastruktur des Projekts verwendet. Die nicht rückzahlbare Fördervereinbarung umfasst bis zu 1,378 Millionen CAD. Focus Graphite wird die Finanzierung durch eigene Investitionen in vergleichbarer Höhe ergänzen.

Das Lac-Knife-Projekt im Nordosten Québecs gilt als eine der hochgradigsten natürlichen Graphitlagerstätten Nordamerikas. Graphit ist ein unverzichtbarer Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien und wird aufgrund seiner Bedeutung für Elektrofahrzeuge, Energiespeichersysteme, moderne Fertigungstechnologien und Verteidigungsanwendungen zunehmend als strategischer Rohstoff eingestuft. Vor dem Hintergrund der Bemühungen Nordamerikas und Europas, ihre Versorgung mit kritischen Rohstoffen abzusichern, rücken Projekte zur Produktion von Batterierohstoffen aus heimischen Quellen verstärkt in den Fokus.

Die Fördermittel sollen insbesondere die Planung einer ganzjährig nutzbaren Zufahrtsstraße sowie eines zukünftigen Anschlusses an das Stromnetz von Hydro-Québec unterstützen. Beide Infrastrukturkomponenten gelten als entscheidend, um das Projekt in Richtung Baureife und möglicher Minenentwicklung voranzubringen. Nach Angaben des Unternehmens umfasst das Arbeitsprogramm unter anderem technische Studien, Machbarkeitsanalysen, Umweltuntersuchungen, geotechnische Arbeiten, LiDAR-Vermessungen, regulatorische Aktivitäten sowie Konsultationen mit relevanten Interessengruppen. Das Programm soll bis März 2028 laufen.

Für Investoren geht die Bedeutung der Förderung über den unmittelbaren finanziellen Beitrag hinaus. Infrastruktur stellt insbesondere bei abgelegenen Bergbauprojekten häufig eine der größten Herausforderungen dar. Der Zugang zu Straßen und Stromversorgung kann erhebliche Auswirkungen auf Investitionskosten und Projektwirtschaftlichkeit haben. Durch die Unterstützung der frühen Infrastrukturplanung reduziert die kanadische Regierung einen Teil der Risiken, die mit der Weiterentwicklung des Lac-Knife-Projekts verbunden sind.

Die Förderzusage steht zudem im Einklang mit Kanadas umfassender Strategie für kritische Rohstoffe. Der First and Last Mile Fund ist Teil eines staatlichen Investitionspakets im Umfang von 3,6 Milliarden CAD, das darauf abzielt, strategisch wichtige Rohstoffprojekte zu beschleunigen und die wirtschaftliche sowie nationale Sicherheit des Landes zu stärken. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Ausbau von Infrastruktur, die kritische Rohstoffvorkommen schneller in Richtung Produktion führen und gleichzeitig die heimische Weiterverarbeitung sowie Fertigungskapazitäten fördern soll.

Das Management von Focus Graphite bezeichnete die Förderung als Anerkennung der strategischen Bedeutung des Projekts innerhalb nordamerikanischer Lieferketten. Das Unternehmen verweist darauf, dass bereits bestehende regionale Straßen- und Energieinfrastrukturen gewisse logistische Vorteile bieten könnten, wodurch sich die Komplexität der Entwicklung im Vergleich zu stärker isolierten Projekten reduzieren lasse.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Programms ist die Einbindung indigener Gemeinschaften. Die Infrastrukturplanung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam (ITUM). Vorgesehen sind gemeinsame technische Arbeitsgruppen, Programme zur Qualifizierung von Arbeitskräften, Ausbildungsmaßnahmen sowie ein fortlaufender Dialog mit der Gemeinschaft. Solche Partnerschaften spielen bei großen Rohstoffprojekten in Kanada eine zunehmend wichtige Rolle und gelten häufig als wesentliche Voraussetzung für die gesellschaftliche Akzeptanz und erfolgreiche Genehmigungsverfahren.

Der geplante Anschluss an das Wasserkraftnetz von Québec könnte darüber hinaus die Nachhaltigkeitsbilanz des Projekts stärken. Durch die Nutzung erneuerbarer Energiequellen ließe sich die Abhängigkeit von Dieselgeneratoren reduzieren, was potenziell zu niedrigeren CO2-Emissionen im späteren Betrieb führen würde. Da Automobilhersteller und Batterieproduzenten zunehmend Wert auf nachhaltige Lieferketten legen, gewinnt der Zugang zu emissionsarmer Energie für Rohstoffprojekte an Bedeutung.

Trotz der positiven Entwicklung stehen bis zu einer möglichen Produktion noch wichtige Meilensteine bevor. Das Projekt muss weitere Umweltprüfungen, Genehmigungsverfahren, detaillierte technische Planungen sowie Finanzierungsphasen durchlaufen. Darüber hinaus könnten sich die Marktbedingungen für Graphit und Batteriematerialien in den kommenden Jahren verändern und Einfluss auf Wirtschaftlichkeit und Zeitplan nehmen.

Dennoch könnte die staatliche Unterstützung die Wahrnehmung des Projekts bei Investoren, strategischen Partnern und potenziellen Abnehmern stärken. Förderzusagen von Regierungsseite werden häufig als externe Bestätigung der strategischen Relevanz eines Projekts gewertet, insbesondere in Sektoren, die eng mit kritischen Rohstoffen und der Energiewende verbunden sind.

Mit der nun gesicherten Bundesförderung für die Infrastrukturplanung kann Focus Graphite die Entwicklung des Lac-Knife-Projekts weiter vorantreiben. In der nächsten Phase stehen technische Studien, Umweltarbeiten und Genehmigungsverfahren im Mittelpunkt, die langfristig den Weg für eine mögliche Bauentscheidung und die spätere Produktion eines der bedeutendsten Graphitprojekte Kanadas ebnen könnten.

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Quelle:

https://finance.yahoo.com/sectors/energy/articles/focus-graphite-secures-c-1-090000617.html

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Focus Graphite Inc.

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Enthaltene Werte: CA34416E8743