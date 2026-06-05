FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Gewinnmitnahmen nach der jüngsten KI-Rally bleiben bei europäischen Halbleiterwerten auch am Freitag das Thema. Der US-Branchenindex stand zeitweise kräftig unter Druck. Broadcom verloren zweistellig, nachdem der Ausblick des KI-Riesen den sehr hohen Erwartungen nicht ganz Stand gehalten hatte.

Auf der Handelsplattform Tradegate fallen am Morgen vor allem Micron Technology, Nvidia, die südkoreanische SK Hynix und Infineon mit Verlusten auf. Letztere näherten sich mit 83,52 Euro wieder ihrem Vortagestief auf Xetra und lagen dabei 1,8 Prozent unter ihrem Schlusskurs.

Für Aufmerksamkeit sorgt am Freitag ein Blogbeitrag des KI-Entwicklers Anthropic, der von zahlreichen Medien aufgegriffen wird. Die Kalifornier, bekannt durch ihre KI Claude, plädieren für ein geringeres Tempo in der KI-Entwicklung. Sie verweisen vor allem auf die zunehmenden Risiken des Kontrollverlusts des Menschen über KI-Modelle, weil sie sich immer schneller selbst optimieren. Eine Verlangsamung dieser Entwicklung wäre "eine gute Sache", um uns allen die Zeit zu geben, die immensen Auswirkungen wirklich einschätzen zu können./ag/ajx/jha/

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