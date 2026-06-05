Knapp 2 Mio Unzen gesichert, bis zu 3 Mio möglich, Markt noch ahnungslos

Anzeige / Werbung

Während viele Anleger auf die kurzfristige Korrektur beim Goldpreis blicken, zeichnet sich im Hintergrund ein noch stärkerer Aufwärtstrend ab.

Zentralbanken kaufen so viel Gold wie seit Jahrzehnten nicht mehr, geopolitische Spannungen nehmen zu und führende Analysten erwarten neue Rekordstände beim Edelmetall. Goldman Sachs sieht Gold bis Ende 2026 bei 5.400 USD je Unze. Besonders profitieren könnten Unternehmen wie Lahontan Gold, die kurz vor dem Sprung vom Explorer zum Produzenten stehen. Mit einer historischen Mine in Nevada, wachsendem Ressourcenpotenzial, starken Bohrergebnissen und einer Finanzierung bis 2027 könnte die Gesellschaft vor einer Neubewertung stehen, die viele Anleger bislang noch nicht auf dem Radar haben.

Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen

Zentralbanken liefern Treibstoff für den nächsten Goldschub

Nach Ausbruch des Krieges im Nahen Osten geriet Gold kurzfristig unter Druck. Höhere Ölpreise, steigende Anleiherenditen und ein stärkerer US-Dollar sorgten für Gewinnmitnahmen. Doch immer mehr Experten sehen darin lediglich eine gesunde Konsolidierung innerhalb eines langfristigen Bullenmarktes.

Die fundamentalen Treiber sprechen weiterhin eine klare Sprache. Goldman Sachs erwartet für 2026 durchschnittliche Goldkäufe der Zentralbanken von rund 60 t pro Monat. Der World Gold Council meldete allein im ersten Quartal weltweite Nettozukäufe von 244 t, ein Plus von 17% gegenüber dem Vorquartal. Besonders aktiv treten Länder wie China und Polen.

Der Hintergrund ist strategischer Natur. Laut Daten des Internationalen Währungsfonds sank der Anteil des US-Dollars an den weltweiten Währungsreserven von rund 72% im Jahr 2001 auf zuletzt etwa 57%. Immer mehr Staaten wollen ihre Reserven diversifizieren und setzen dabei auf Gold als unabhängigen Wertspeicher. Diese Entwicklung könnte den Goldpreis in den kommenden Jahren auf neue Höchststände treiben. Für Goldentwickler mit fortgeschrittenen Projekten eröffnet sich dadurch ein enormes Wertsteigerungspotenzial.

Nevadas nächster Goldproduzent nimmt Gestalt an

Lahontan Gold gehört aktuell zu den spannendsten Stories im nordamerikanischen Goldsektor. Das Unternehmen arbeitet an der Wiederbelebung der historischen Santa-Fe-Mine im berühmten Walker-Lane-Trend in Nevada, einer der produktivsten Goldregionen der Welt.

Bereits Ende der 1980er Jahre wurden dort 359.000 Unzen Gold und 702.000 Unzen Silber produziert, bei einem Goldpreis von gerade einmal rund 340 USD je Unze. Heute hat sich das Umfeld dramatisch verändert. Gleichzeitig verfügt das Projekt bereits über befestigte Straßen, Stromanschlüsse, Wasserrechte und zahlreiche weitere Infrastrukturvorteile, die den Weg zur Produktion erheblich verkürzen.

Die aktuelle Ressource umfasst 1,95 Mio. Unzen Goldäquivalent. Besonders attraktiv ist die überwiegend oxidische Mineralisierung nahe der Oberfläche. Dadurch eignet sich Santa Fe hervorragend für kostengünstige Heap-Leach-Verfahren, die in Nevada seit Jahrzehnten erfolgreich eingesetzt werden.

Die bisherige Wirtschaftlichkeitsstudie wurde auf Basis deutlich niedrigerer Goldpreise erstellt. Schon damals errechnete sich ein Nachsteuer-Kapitalwert von 200 Mio. USD bei einer internen Rendite von 34,2%. Beim heutigen Goldpreis dürfte die Wirtschaftlichkeit noch einmal deutlich attraktiver ausfallen.

West Santa Fe entwickelt sich zum Milliardenpotenzial

Während viele Investoren auf das Hauptprojekt schauen, könnte das Satellitenprojekt West Santa Fe zum eigentlichen Gamechanger werden. Das Gebiet liegt lediglich 13 km von Santa Fe entfernt und soll künftig über ein Hub-and-Spoke-Modell erschlossen werden. Das Erz könnte dabei direkt zur zentralen Verarbeitungsanlage transportiert werden, wodurch hohe Zusatzinvestitionen vermieden würden.

Die jüngsten Bohrergebnisse sorgten bereits für Aufmerksamkeit. So meldete Lahontan 36,6 m mit 3,11 g/t Goldäquivalent ab Oberfläche, darunter 10,7 m mit 5,75 g/t Goldäquivalent. Weitere Bohrungen lieferten Abschnitte zwischen 3 und 6 g/t Goldäquivalent. In Nevada gelten bereits deutlich niedrigere Gehalte als wirtschaftlich attraktiv.

Hinzu kommen außergewöhnlich starke Silberwerte von bis zu 648 g/t. Gleichzeitig erreichten neue metallurgische Tests Goldausbeuten von durchschnittlich 81% und lagen damit deutlich über historischen Annahmen. Das bestätigt die hervorragende Verarbeitbarkeit des Materials.

Branchenbeobachter halten mittlerweile ein zusätzliches Ressourcenpotenzial von bis zu 1 Mio. Unzen Gold für realistisch. Sollte sich dieses Potenzial bestätigen, könnte Lahontan perspektivisch auf rund 3 Mio. Unzen Goldäquivalent anwachsen. Damit würde das Unternehmen endgültig in eine Größenordnung vorstoßen, die regelmäßig das Interesse größerer Produzenten weckt.

Volle Kasse und ein Fahrplan voller Kurstreiber

Auch operativ läuft derzeit vieles nach Plan. Die im April abgeschlossene Finanzierung über 13,6 Mio. CAD hat die Gesellschaft zusammen mit laufenden Warrant-Ausübungen bis ins Jahr 2027 durchfinanziert. Damit ist der unmittelbare Finanzierungsdruck bis weit ins nächste Kalenderjahr obsolet.

Parallel treibt Lahontan mehrere Programme gleichzeitig voran. Ein geotechnisches Bohrprogramm über 2.569 m wurde erfolgreich abgeschlossen. Nun konzentriert sich das Unternehmen auf bis zu 7.000 m zusätzliche Explorationsbohrungen in den Zielgebieten Slab West, South Slab, Guzzler und EM.

Zusätzliche Fantasie liefern die historischen Haufenlaugungsplattformen. Dort könnten nach aktuellen Schätzungen noch rund 200.000 Unzen Gold sowie 700.000 bis 800.000 Unzen Silber enthalten sein. Da das Material bereits gefördert und zerkleinert wurde, könnte es sich um besonders kostengünstige zusätzliche Ressourcen handeln.

Die nächsten Monate sind prall gefüllt mit potenziellen Kurstreibern. In Kürze wird eine aktualisierte Ressourcenschätzung erwartet. Anschließend soll im September die neue PEA veröffentlicht werden. Die finale Betriebsgenehmigung wird für das erste Quartal 2027 angestrebt, bevor bereits im vierten Quartal 2027 das erste Gold produziert werden soll.

Für den Minenbau kalkuliert das Management mit Investitionskosten von rund 135 Mio. USD. Etwa 80% davon sollen über Fremdkapital finanziert werden. Erste Interessensbekundungen potenzieller Finanzierungspartner liegen bereits vor, wodurch die Verwässerung bestehender Aktionäre begrenzt würde.

Fazit

Lahontan Gold vereint derzeit viele Eigenschaften, die Anleger im Goldsektor suchen. Eine historische Mine mit bestehender Infrastruktur, eine Ressource von 1,95 Mio. Unzen Goldäquivalent, starkes Wachstumspotenzial durch West Santa Fe, überzeugende metallurgische Ergebnisse und eine Finanzierung bis 2027. Gleichzeitig sorgen rekordhohe Zentralbankkäufe und die Aussicht auf weiter steigende Goldpreise für ein ideales Marktumfeld. Mit der bevorstehenden Ressourcenaktualisierung, einer neuen Wirtschaftlichkeitsstudie und dem geplanten Produktionsstart Ende 2027 stehen zahlreiche Katalysatoren bevor. Sollte Gold tatsächlich in Richtung der Prognosen großer Investmentbanken laufen, könnte Lahontan Gold zu den überproportionalen Gewinnern der nächsten Goldhausse gehören.



Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") ggf. künftig Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen halten oder auf steigende oder fallende Kurse setzen werden und somit ggf. künftig ein Interessenskonflikt entstehen kann. Die Relevanten Personen behalten sich dabei vor, jederzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei unter Umständen den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.

Risikohinweis

Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.inv3st.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.

Nutzungsbedingungen

Die Apaton Finance GmbH ist für die Aussendung der Informationen, die von Dritten bezogen werden, auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Ebenso ist die Apaton Finance GmbH bei der Versendung von Informationen per E-Mail über das Internet auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt daher keine Gewährleistung für zeitweilige oder dauerhafte Unterbrechungen des E-Mail-Informationsdienstes.

Die von der Apaton Finance GmbH veröffentlichten und versandten Informationen entstammen unterschiedlichen Quellen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Pünktlichkeit der genannten und versandten Informationen.

Die genannten und versandten Informationen stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Wertpapiere, Indizes, Derivate oder Geldmarktinstrumente dar. Der Benutzer erkennt an, dass der Apaton Finance GmbH mit den Portal- und E-Mail-Informationsdiensten keine Anlageberatung im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren, Indizes, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten leistet.

Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für mittelbare Schäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, die durch die Benutzung der Informationsdienste der Apaton Finance GmbH entstehen.

Die Apaton Finance GmbH behält sich das Recht vor, die Informationsdienste durch neue Angebote oder Zahlungsmöglichkeiten zu erweitern oder zu verändern, sowie die Informationsdienste einzuschränken oder ganz oder teilweise einzustellen.

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, sofern die Haftung für den Schaden aufgrund einer grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Vertragsverletzung der Apaton Finance GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen oder auf arglistigem Verschweigen eines Mangels oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beruht. Ausgenommen von der Beschränkung ist ferner die Haftung für Verletzungen des Körpers, der Gesundheit oder des Lebens.

Impressum

Informationen gem. § 5 Telemediengesetz und § 55 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag (RStV)

Die Seite www.inv3st.de wird bereitgestellt durch die Apaton Finance GmbH.

Anschrift:

Apaton Finance GmbH

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Kontakt per E-Mail:

office[at]apaton-finance.de

Geschäftsführer:

Mario Hose

USt.-IdNr. DE258728914

Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 202654,

Sitz der Gesellschaft: Hannover

Verantwortlich für den Inhalt:

(verantwortlich i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV)

Redaktion:

André Will-Laudien

Carsten Mainitz

Mario Hose (Leitung)

Nico Popp

Stefan Feulner

Fabian Lorenz

Armin Schulz

Apaton Finance GmbH

Mario Hose

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Die o.g. Verantwortlichkeiten gelten für die Seite www.inv3st.de. Für weitere Portale/Portalangebote der Apaton Finance GmbH bestehen gesonderte Regelungen. Den Verantwortlichen für den Inhalt dieser Angebote können Sie dem jeweiligen Impressum entnehmen.

Rechtshinweis:

© Copyright Apaton Finance GmbH

Die Inhalte sind urheberrechtlich, als wesentliche Teile von Datenbanken oder als sonstige gewerbliche Schutzrechte geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Insbesondere dürfen Nachdrucke, öffentliches Zugänglichmachen, insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetangebote und Online-Dienste sowie Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art, z.B. CD-ROM, DVD-ROM usw., auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Apaton Finance GmbH erfolgen. Die Modifikation, Reproduktion oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung durch die Betreiberin ist untersagt. Das automatische Abrufen oder Auslesen (Ausparsen) der von der Apaton Finance GmbH zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Apaton Finance GmbH erlaubt. Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für unverlangt übermittelte Fotos, Inhalte, Manuskripte etc. Für Inhalte von Webseiten, auf die durch einen Link verwiesen wird und Inhalte, die ausdrücklich z.B. mittels Urhebervermerk oder entsprechendes Branding als fremde Inhalte gekennzeichnet sind, übernimmt die Apaton Finance GmbH keine Haftung.

Enthaltene Werte: CA50732M1014