3 Charts in 3x33 Sekunden - Heute mit Gold, Wacker Chemie und Nemetschek
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|3 Charts in 3x33 Sekunden - Heute mit Gold, Wacker Chemie und Nemetschek
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|DAX mit Gewinnen: Softwaretitel um SAP und Nemetschek stark, Infineon und Autowerte schwach
|Der DAX hat sich nach dem deutlichen Rücksetzer zur Wochenmitte wieder gefangen. Unterstützung kam von den nachgebenden Ölpreisen, nachdem Hoffnungen auf eine Waffenruhe im Libanon die Notierungen belasteten....
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|EQS-PVR: Nemetschek SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|EQS Stimmrechtsmitteilung: Nemetschek SE
Nemetschek SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
04.06.2026 / 13:45 CET/CEST
Veröffentlichung...
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|NEMETSCHEK SE zündet Kursrakete - jetzt bloß nicht zögern!
|Do
|Nemetschek SE: KI-Disruption trifft auf ARR-Resilienz: Überprüfung der Umsatzqualität von NEM. KAUFEN.
|Nemetschek (NEM) befindet sich weiterhin im Spannungsfeld zwischen zwei gegensätzlichen Erzählungen: der durch KI bedingten Disruption traditioneller Software und der Widerstandsfähigkeit tief verankerter...
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|Aktuelle Nachrichten
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|AKTIEN IM FOKUS 2: Gewinnmitnahmen nach Halbleiter-Rally - Anthropic mahnt
| (neu: Kurse und weitere Werte, Hargreaves Lansdown, Analysten-Stimmen) FRANKFURT/SEOUL/NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten KI-Rally sind Gewinnmitnahmen bei Halbleiterwerten am Freitag weiter...
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|11:47
|Aktien Frankfurt: Dax vor US-Jobdaten stabil im Bereich der 25.000-Punkte-Marke
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts hat der Dax am Freitag seine Verluste aus dem frühen Handel aufgeholt. Die runde 25.000-Punkte-Marke erweist sich dabei als...
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|10:10
|AKTIE IM FOKUS: Wacker Chemie kräftig unter Druck - Citigroup dämpft Erwartungen
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Wacker Chemie haben am Freitag unter einer Verkaufsempfehlung der Citigroup gelitten. Die ersten Kurse lagen mit 97,80 Euro bis zu 6 Prozent unter Vortagesniveau...
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|09:45
|ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Zurückhaltung - Stockende KI-Rally, Jobdaten
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei schwachen Vorgaben aus Asien hat der Dax am Freitag im frühen Handel etwas nachgegeben. Die KI-Rally an den Börsen wird zunehmend ausgebremst. Zuletzt verlor der deutsche...
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