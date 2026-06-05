© Foto: OpenAIFrankreich erhöht den Druck auf HSBC: Die Bank steht wegen mutmaßlicher Geldwäsche im Fall Salameh im Fokus der Ermittler.Französische Finanzstaatsanwälte haben die Schweizer Niederlassung der HSBC in Paris im Rahmen einer Untersuchung wegen des Verdachts der Beihilfe zur Veruntreuung von Geldern eines ehemaligen libanesischen Zentralbankgouverneurs angeklagt, berichtete Bloomberg News am Donnerstag. Die Bank sieht sich laut der Veröffentlichung mit Vorwürfen der organisierten Geldwäsche und der Verschwörung zur Veruntreuung, Bestechung und zum Vertrauensbruch konfrontiert. Riad Salameh, der dreißig Jahre lang die libanesische Zentralbank leitete, bevor er zurücktrat und von den USA und …
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